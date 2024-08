Director de ‘La academia’ abandonó furioso el programa: Video

TV Azteca transmite el programa diario de ‘La academia’ llamado ‘Camino a la fama’ a las 4:30 de la tarde por Azteca 7.

Precisamente en este programa fue donde ocurrió un inesperado e incómodo momento entre los invitados y el director de esta generación.

El director de ‘La academia’, Héctor Martínez, dejó el foro del programa ‘Camino a la fama’ en vivo después de mostrar su descontento con una sección que consideró una burla hacia él.

Héctor Martínez director de #LaAcademia abandona el programa #CaminoALaFama en plena transmisión en vivo, porque no le gustó que lo criticaran.



claramente se escucha que dice ¡váyanse A........!

*Que persona más nefasta #LCDFMX2 😂pic.twitter.com/rCWHQu4iAn — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) August 7, 2024

¿Qué pasó con Héctor Martínez en ‘La academia’?

Durante la transmisión del programa, los conductores Vanessa Claudio y Ricardo Casares presentaron una nueva sección en donde se comentan las frases más emblemáticas del polémico director. Sin embargo, la sección no resultó como esperaban.

No se esperaban que el director se molestara con esto y visiblemente incómodo desde el inicio, expresó su desacuerdo con la forma en que se estaba presentando el contenido. “Me invitan a burlarse de mi. Está bien que entretengan pero me voy. Insisto si esto es una burla me voy y no vuelvo a este programa”, indicó en la emisión en vivo.

Se fue y no lo pudieron convencer de volver / Twitter: @masfarandulaof

Pese a los intentos de Ricardo Casares por calmar la situación y lograr que Héctor Martínez no se fuera, el director decidió abandonar la transmisión en medio de la controversia. Las cámaras captaron el momento en que el polémico director se levantó y salió del foro, mientras que los conductores intentaban convencerlo de regresar: "¡No, señor director, no se vaya, no nos haga esto!”, gritaron.

Reaccionan al coraje del director de ‘La academia’

Por supuesto, lo sucedido no tardó en hacerse viral en redes sociales y se dividieron opiniones al respecto.

Algunos defendieron a Héctor Martínez, argumentando que el director ha demostrado un gran compromiso con los participantes del reality y que la sección en cuestión sí cruzó la línea. Sin embargo, otros, comentaron que “no era para tanto” y piensan que más bien tiene que ver con el carácter impulsivo del director y lo tacharon de exagerado.

