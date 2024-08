“La casetera” triunfa en su primera presentación en la CDMX

La noche del pasado viernes 9 de agosto, la agrupación “La casetera” se presentó en el escenario del Lunario con un sold out completo. Los originarios de Monterrey deleitaron a sus fans más cercanos con un show donde la buena música, los bailes y las canciones más emblemáticas no pararon.

Con popurrís de grandes cantantes y agrupaciones como “Selena”, “Alicia Villarreal”, “Bronco”, “Intocable” y muchos más, “La casetera” se fue ganando el corazón de quienes poco a poco dejaron sus chamarras y suéteres para poder bailar y cantar más cómodos.

La agrupación conformada por Neto Grazzia, Quirri Pandilla, Fede Caballero, Omar Hech y Paco López, con la voz de la cantante Yuli Flores agradecieron a su público el apoyo: “Jamás nos imaginamos que en cuanto lanzamos la fecha, a los pocos días estaría completamente agotado. Estamos felices y esta, sin duda, será la primera de muchas noches más con ustedes”.

Mariana Seoane se subió al escenario con La casetera

La noche seguía y los éxitos y canciones estaban a tope. La sorpresa de la noche fue que entre el público estaba Mariana Seoane quien no dudo en subirse a echar un “palomazo” con sus canciones, ya que “La casetera” en uno de sus más recientes discos le rinden un homenaje: “Son mis amigos. Amo que les vaya bien y quiero siempre verlos triunfar”. Canciones como “Que no me faltes tú”, “Una de dos” y “Me equivoqué” enloquecieron al público.

Para cerrar esta gran velada, la agrupación se aventó su popurrí de fiesta con temas de la década de los 90 como “El tiburón”, “Escándalo”, “Colegiala” y “La vida es un carnaval”, donde realmente se vivió la alegría y el gozo en un concierto de poco más de dos horas.

