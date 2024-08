Los caligaris triunfan en “Lagunilla, mi barrio” y prometen volver al teatro

La noche de anoche en el teatro donde se presenta “Lagunilla, mi barrio” tuvieron de invitados de honor al grupo de rock “Los caligaris”, quienes estuvieron felices en el musical.

Nos contaron: “Ya habíamos venido a ver la obra y realmente nos encantó, porque nosotros también venimos del barrio. Entonces, cuando nos llega la invitación, no pudimos decir que no. Nos hubiera encantado estar más tiempo pero los compromisos y la gira no nos dejó, pero sería un placer regresar”.

Raymix, fue el padrino de las 200 representaciones del musical ‘Lagunilla mi barrio’. / Francisco Mancera

La agrupación participó dos veces en el show, encabezado por los Mascabrothers, Lourdes Munguía quien entró en lugar de Maribel Guardia, Albertano, Violeta Isfel, Daniel Bisogno y más actores en escena.

Lagunilla mi barrio celebra su primer año / Luis Pérez

“Siempre nos ha encantado México y sus barrios, cada vez que vamos tomamos unos días para caminar, ir a Tepito, a Lagunilla y convivir con la gente. El cariño que México nos ha dado desde hace tantos años no se compara con nada”:

¿Quiénes son Los caligaris?

La agrupación que tiene más de 25 años, entiende lo que nuestro país le ha representado: “Desde la primera vez que vinimos fue un salto enorme. Vimos como éramos bien recibidos y siempre ha sido como nuestra casa. El público mexicano es el de los más fieles y hemos hecho lazos increíbles con personas que desde le día uno nos abrieron las puertas. Es nuestra segunda casa”.

Actriz de Lagunilla mi bario vende dulces / Instagram

Los caligaris también estuvieron en el Auditorio Nacional con cuatro fechas agostadas y pretenden regresar el otro año para seguir “rockeando” con su gente.

