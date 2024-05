Jorge Losa confirma su ruptura con Ferka tras casi un año de relación: “A veces te descuidas a ti en la vida”

Tras haber revelado que su relación con Ferka estaba pasando por un momento complicado, Jorge Losa confirmó su ruptura con la actual participante de ‘MasterChef Celebrity’, tras casi un año de haber iniciado su romance.

En entrevista para Televisa, el actor contó que decidió hablar sobre el fin de su noviazgo para ponerle un fin a las especulaciones que inundaron las redes sociales en los últimos días.

“Las especulaciones se dan por mil cosas y sí es cierto que he estado en un momento muy mío. Sí, me he aislado mucho. Obviamente, siempre platicándolo con Ferka, todo. Haciéndole entender qué es lo que me está pasando”. Jorge Losa

También comentó que, previo a culminar la relación, platicó con la actriz para decirle que no estaba en su mejor momento para estar con ella, pues actualmente está lidiando con los problemas médicos de su mamá.

“¿Sabes qué?, a veces te descuidas a ti en la vida. Te descuidas a ti y si no haces un stop, respiras y te preguntas: ‘¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me está pasando?’. Si no haces eso, es peor, porque el día de mañana va a explotar”, expresó Losa.

Pese a todo, dejó en claro que todo culminó en buenos términos y no tiene nada malo que decir de ella: “Esa mujer es una mujer maravillosa. Es una mujer increíble, con todas las letras de la palabra y la quiero muy bien y bonito. Yo jamás haría nada que no le pueda sumar, pero tenemos que cuidarnos todos”, dijo.

Actualmente, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ quiere enfocarse en su carrera y en ayudar a su mamá en esta crisis de salud.

¿Qué le pasa a la mamá de Jorge Losa?

Previo a confirmar su ruptura con Ferka, Jorge Losa reveló que su mamá tenía “como una hipercalcemia”, una enfermedad que se da cuando hay un exceso de calcio en la sangre y puede provocar cálculos renales, debilidad en los huesos y fallos en el cerebro y corazón.

A raíz de esta situación, además de la carga laboral que ha experimentado en las últimas semanas, se ha mantenido “aislado” de la gente, lo que, aparentemente, provocó un distanciamiento entre él y la actriz.

“Mi mamá cayó otra vez. Estaba en el hospital. Yo estaba muy apartado. No duermo, me la he pasado mal con esta situación de mi mamá. Ferka y yo siempre nos hemos adorado y nos hemos comprendido en todas las situaciones. Más bien es una situación dura que yo estoy pasando, en la que yo estoy aislado”, dijo en aquel momento.

Hasta ahora, Ferka no ha declarado nada acerca de su ruptura. Sin embargo, hace poco publicó una serie de imágenes que hacían referencia al mal de amores, lo que fue considerado por muchos como una indirecta para su ahora exnovio.

