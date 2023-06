Christian Estrada no será vinculado a proceso, sin embargo, continuará con el tema legal en materia familiar

Estrada destacó que ya no tiene pareja y que su única prioridad es luchar por su hijo.



La situación entre Christian Estrada y Ferka sigue dando mucho de qué hablar, ya que en los últimos meses se han suscitado cotidianamente dimes y diretes por parte de ambos famosos en la que hablan sobre el caso.

Recordemos que el pasado 26 de noviembre del 2022, Ferka, denunció ante los medios de comunicación y las autoridades, sobre un presunto secuestro de Christian Estrada hacía su hijo, dentro de un centro comercial.

Sin embargo, hasta el momento no se ha sentenciado al modelo, por estás presuntas acusaciones por parte de la actriz

No obstante, hace unos momentos, Estrada salió de la audiencia que tuvo en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México y mencionó que su hijo es su prioridad

“He tenido unos meses muy complicados para mí, muy difíciles, pero todo con mi hijo como lo dije desde el día 1, mi hijo es mi prioridad ahorita, aparte de mi trabajo”, respondió a la prensa.

A Christian Estrada no se le encontraron elementos suficientes para ser vinculado a proceso

/ Liliana Carpio

Además, el abogado Gustavo Martínez, quien defiende a Christian Estrada, resaltó que el juez determinó que el modelo no será vinculado a proceso por falta de pruebas

“El día de hoy se llevó a cabo una audiencia de continuación de auto vinculación a proceso, se ofrecieron ciertos datos de prueba y el juez consideró que no había elementos suficientes para vincular a proceso a Christian. Eso significa que se suspende el tema penal, el ministerio público tiene la oportunidad de seguir investigando, pero hoy se demostró que al señor Christian no se le encontraron elementos suficientes para ser vinculado a proceso”.

Estrada destacó que ya no tiene pareja y que su única prioridad es luchar por su hijo. / Liliana Carpio

De iguala forma, el abogado comentó que Estrada seguirá con el tema legal en materia familiar

“Después de esto, el señor Christian va a seguir con el tema legal en materia familiar para ver a su hijo y como él lo mencionó, su intención es convivir con su hijo, pero sin quitarle el mismo derecho a la mamá. Todo se derivó de los hechos ocurridos en la plaza, se le estaba culpando por violencia familiar y como lo comenté, no había ninguna prueba”.

Por otra parte, Christian respondió ante la pregunta que le hizo la prensa, luego de que Ferka señaló que él no le aportaba económicamente para su hijo

“Mi silencio lo dice mucho, lo acabo de demostrar ahorita y yo estoy haciendo todas las cosas correctas y con la ley, como debe ser y lo que diga ella de mí, no me afecta. Perdí peso, he dejado proyectos y todo por mi hijo”.

el pasado 26 de noviembre del 2022, Ferka, denunció a Christian por el presunto secuestro.

/ Liliana Carpio

Finalmente, Estrada destacó que ya no tiene pareja y que su única prioridad es luchar por su hijo

“Ella puede hacer lo que ella quiera, es libre, yo no tengo pareja y estoy enfocado a mi hijo…y yo quiero lo mejor para mi hijo, yo sí quiero que mi hijo tenga las dos figuras, yo no la tuve, quiero que mi hijo tenga a su padre y a su madre”, concluyó.