Sandra Echeverría y Leo de Lozanne regresaron; tuvieron una fallida reconciliación y lo volverán a intentar

El anuncio que tomó a muchos por sorpresa hace unos meses fue la separación de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne. Los famosos informaron que luego de más de 10 años de relación y un hijo, habían decidido terminar.

Sin embargo, tiempo después dieron a conocer que se estaban dando una segunda oportunidad, misma que lamentablemente no funcionó e informaron al público que sería el fin definitivo para su romance, aunque ambos seguían sintiendo cariño y admiración el uno por el otro.

Incluso, la actriz y cantante confesó ante las cámaras que Leonardo era “el amor de su vida”, lo que dejó pensando a muchos sobre las razones que los llevaron a la separación si hay tanto amor de por medio.

Leonardo de Lozanne se separó de Sandra Echeverría en 2022, pero no se habían divorciado con papeles / Instagram: @sandraecheverriaoficial / @fansleodelozanne

Leo de Lozanne confirma que regresó con Sandra Echeverría

Pero para sorpresa de muchos, el integrante de ‘Miembros al aire’ confesó recientemente en el pódcast de Jorge ‘El burro’ Van Rankin que regresó con la mamá de su hijo menor.

Aunque no dio más detalles, parece que su amigo ‘el Burro’ fue uno de los primeros en saberlo, pues en el programa le dijo: “Hoy puedo decirlo porque es grabado, ya volvieron”, a lo que el cantante respondió: “Sí”.

Pasaron 7 meses desde la última reconciliación fallida de la pareja y ahora volverán a intentarlo. Por su parte, Sandra no ha comentado nada, pero dejó un mensaje del Día de las Madres en sus redes sociales donde le agradeció a Leonardo por su hijo: “Lo mejor que hice en mi vida y fue gracias a Leonardo”, escribió.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se separon por segunda vez cuando su reconciliación no funcionó / Instagram @sandraecheverriaoficial

¿Por qué se separaron Leonardo y Sandra Echeverría?

Meses después de anunciar su ruptura, la actriz dio detalles de las razones que los llevaron a la separación. Según dijo, fueron algunos rasgos de personalidad que influyeron en ello.

“Por ejemplo, yo me casé con Leo, pero él no se quería casar, él ya había tenido dos hijos, él ya se había casado, él era divorciado, lo que menos quería era volverse a casar, y fue de: ‘Pues yo sí me quiero casar’. Entonces ya fue una cosa que él no quería hacer, sí fue como una cosa incómoda, tanto para él como para mí, porque yo sabía que lo estaba haciendo por mí de una forma a lo mejor no adecuada y deseada. Y sé que lo hizo por amor, pero al mismo tiempo no fue lo ideal”, expresó.

Sandra Echeverría lloró al hablar de su separación de Leonardo de Lozanne en plena entrevista / Instagram: ¡Cuéntamelo ya!

La reconciliación fallida ocurrió en septiembre de 2023 y en febrero fue cuando Sandra confesó que el papá de su hijo era el amor de su vida y que tenían una buena relación por el bien del pequeño.

“Somos grandes amigos, nos amamos los dos, yo lo adoro con todo mi corazón, es el papá de mi hijo, ha sido el amor de mi vida”, comentó.