Maya Nazor y Karely Ruiz dejan plantada a Mona en su cumpleaños: gastó miles en su fiesta

Mona había preparado su fiesta de cumpleaños meses antes, pero la rivalidad entre sus amigas pudo más y no se presentaron pese a que ganó miles de pesos en la celebración.

Este fin de semana, la influencer Mona, celebró su cumpleaños 24 con una increíble fiesta temática de Barbie que preparó con mucho tiempo de anticipación, entusiasmada por pasar este momento con sus amigas.

Sin embargo, Mona se llevó una gran sorpresa cuando Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan y la estrella de OF, Karely Ruiz, no asistieron a su festejo.

El cumpleaños de Mona era muy esperado por los fans de las populares influencers que se enfrentaron a causa de Santa Fe Klan, pues era la oportunidad para verlas reunidas, pero esto no sucedió.

Maya Nazor y Karely Ruiz no fueron a la fiesta de cumpleaños de Mona / Instagram: @karelyruiz @nazormaya @la_monaygeros_oficial

Aún a principios de mayo, Mona destacó que sus amigas asistirían a su fiesta y que incluso la hermana de Karely iba a acompañar a la influencer, pero en su última transmisión en vivo, Mona contó que Maya Nazor no iba a poder asistir porque “se enfermó el hijo” y de Karely contó que “llegaría tarde”, pero la popular influencer brilló por su ausencia.

De esta manera, Mona celebró su cumpleaños con otras amigas influencers, quienes inundaron las redes sociales de las fotos que se tomaron en la fiesta rosa.