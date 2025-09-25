¿El entrenador Víctor Manuel Vucetich murió a los 70 años hoy 24 de septiembre? Circula falso rumor en redes

La tarde de este miércoles 23 de septiembre, la preocupación de miles de aficionados al fútbol comenzó a generarse en torno a la figura Víctor Manuel Vucetich, también conocido como el “Rey midas”, quien ha tenido una importante carrera como entrenador de fútbol. Hoy, se difundió la noticia de su presunta muerte. ¿Es esto cierto?

¿Víctor Manuel Vucetich murió hoy 24 de septiembre de 2025?

En las últimas horas, el nombre de Víctor Manuel Vucetich se volvió tendencia en redes sociales por un motivo inquietante: su presunta muerte. Frases como “Víctor Manuel Vucetich murió”, “¿qué le pasó a Vucetich?” y “¿es verdad que falleció el Rey Midas?” inundaron buscadores y plataformas como X, Facebook y TikTok, provocando incertidumbre entre aficionados al fútbol mexicano.

Todo comenzó cuando varias páginas de Facebook y canales en YouTube empezaron a compartir videos y notas afirmando que el exentrenador de la Liga MX había fallecido a los 70 años. Algunas publicaciones incluso mostraban imágenes de un supuesto funeral, con tomas de una mujer llorando que, según decían, era su hija.

En respuesta concreta: NO, Víctor Manuel Vucetich no falleció, por lo que la noticia que se ha viralizado en redes sociales, es totalmente falsa . La imagen compartida en plataformas digitales está realizada con IA, además de que no existe oficialmente algún comunicado que lo verifique.

Muerte Víctor Manuel Vucetich, fake news

¿Víctor Manuel Vucetich dijo algo sobre el rumor de su muerte?

Ante el crecimiento de estos rumores, medios y plataformas digitales aclararon que Víctor Manuel Vucetich está con vida y en buen estado de salud .

El propio entorno del técnico el propio Vucetich, no han emitido ningún comunicado sobre una emergencia médica ni mucho menos un fallecimiento.

Vucetich, conocido popularmente como el “Rey Midas” por su capacidad de convertir equipos modestos en campeones, anunció su retiro del fútbol profesional en julio de 2025, luego de más de tres décadas como director técnico. Su última etapa fue al frente del Mazatlán FC en la Liga MX.

En entrevistas recientes, el técnico ha hablado de sus próximos pasos, mencionando que desea continuar ligado al fútbol en tareas administrativas, de análisis o formación de talentos.

¿Quién es Víctor Manuel Vucetich y cuál es su carrera en el fútbol?

Para quienes no están familiarizados con su trayectoria, Víctor Manuel Vucetich Rojas es uno de los entrenadores más exitosos en la historia del fútbol mexicano. Nacido en Tampico, Tamaulipas, dirigió a más de 15 equipos en el país, incluidos León, Monterrey, Querétaro, Cruz Azul y Chivas.

Víctor Manuel Vucetich es un ícono en la historia del fútbol mexicano. A lo largo de su carrera ha obtenido múltiples títulos nacionales e internacionales. Te compartimos cuáles son:

Títulos de Liga MX (5):



León (1991-92)

Tecos (1993-94)

Pachuca (Invierno 2003)

Monterrey (Apertura 2009 y Apertura 2010)

Copas MX (3):



Tigres UANL

Querétaro

Monterrey

Concacaf Liga de Campeones (3):



Monterrey (2010–11, 2011–12, 2012–13)

Más allá de los títulos, su legado incluye la formación de generaciones de futbolistas y un estilo de trabajo serio, disciplinado y alejado del escándalo.

