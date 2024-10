La hija trans de Camilo Sesto fue motivo de revelaciones de su madre, Lourdes Ornelas

Lourdes Ornelas, madre de Sheila Devil, la hija trans de Camilo Sesto, ha revelado detalles desgarradores sobre la difícil situación que enfrenta su hija. En una reciente entrevista, Ornelas ha confesado la profunda preocupación que siente por el estado de salud de Sheila, quien lucha contra severas adicciones.

Las preocupantes imágenes de Sheila Devil, difundidas por los medios, han evidenciado un deterioro físico y emocional alarmante. Su madre ha atribuido este estado a las adicciones que la atormentan, las cuales han llevado a un comportamiento errático y autodestructivo.

Mira: Eugenio Derbez le hace la ley del hielo a José Eduardo ¿por defender a su mamá?

Ornelas ha señalado que la muerte de Camilo Sesto en 2019 fue un golpe devastador para Sheila, quien tenía una estrecha relación con su padre. Este trágico suceso habría sido un punto de inflexión en su vida, desencadenando una espiral descendente.

Lee: Alejandra Guzmán preocupa a su familia por una posible recaída en el alcohol ¿Frida Sofía sería el detonante?

A pesar de su amor incondicional, Lourdes Ornelas se siente impotente ante la situación de su hija. Ha explicado que ha intentado ayudarla en numerosas ocasiones, pero que Sheila debe tomar la decisión de buscar ayuda profesional por su propia voluntad.

Lourdes Ornelas





Yo no le contesto a nadie. De hecho, yo no hablo de esto y lo sabes, porque no es un tema agradable. Yo soy su madre y es muy doloroso ver esta situación que no es porque yo no tome ayuda, pero tú sabes que eso es hasta que tú quieras. Él sabe que yo estoy aquí, porque estoy las 24 horas pendiente. Vivo a lado de su casa, pero estoy esperando a que me pida ayuda.