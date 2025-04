¿Dulce y su hija Romina se llevaban mal? Filtran audios que revelarían cómo era su verdadera relación

Mucho se ha dicho desde la muerte de Dulce, suscitada el pasado 25 de diciembre del 2024, principalmente sobre la relación que tenía con su única hija, Romina Mircoli, quien fue producto de su matrimonio con Luis Mircoli.

Algunos allegados a la cantante han dicho que la joven la ignoraba y maltrataba constantemente. Incluso, Francisco Cantú, supuesto exnovio de la celebridad, llegó a decir que la joven “le hacía vivir un infierno” a su madre.

Si bien Romina ha desmentido todo esto e incluso ha amenazado con tomar acciones legales contra “quienes manchen el legado” de su mamá, han salido a la luz unos audios que han puesto en duda la verdadera relación que tenía con Dulce.

¿Dulce quería demandar a su hija Romina?

Hace algunos meses, el abogado de Dulce contó el deseo de su representada por demandar a Romina y Moisés González, yerno de la cantante, por, presuntamente, restringir el acceso a sus redes sociales.

En aquel entonces, todo quedó en un simple testimonio. No obstante, ahora la periodista Elisa Beristain compartió un audio atribuido a la propia cantante, en el cual manifiesta su enojo por el ‘secuestro’ de sus plataformas digitales. Esto es lo que se escucha en dicha grabación:

Audio de Dulce “Yo lo que quería de los papeles eran para ellos, no para mí. Ellos son los que necesitan cambiar su vida, no yo, pero, ya ves, todo salió mal. Este wey (Moisés González) se hace wey para entregarme las cosas, pues que se prepare porque yo meto abogado y, cuando le meta el abogado, se va a ca… Espero que yo ya tenga mis contraseñas de regreso, evitando un problema”

Sin dar más detalles sobre quién le envió este audio, la comunicadora le extendió una invitación a Cantú para que hablara más sobre este asunto.

¿Qué pasó entre Dulce y Romina?

Poco después de que se diera a conocer este material, el programa ‘Venga la alegría’ mostró otros audios en los que la propia artista declara que se reconcilió con Romina en 2023, tras medio año de distanciamiento.

Al parecer, el problema entre ellas surgió por culpa de la presunta relación que existió entre la cantante y Francisco Cantú: “Todo nace de aquel día que ella me dijo ‘qué vergüenza (que te pregunten por Francisco Cantú)’. Le dije ‘a mí también me da vergüenza que me pregunten si anduviste con Giovanni”, se escucha en el clip.

“Ya le hablé, ya le dije ‘si en algo yo te ofendí, te falté al respeto, perdóname. Quiero verte a ti, quiero ver al niño, hay que echarle ganas para arreglar esto (nuestra relación)’. Me dijo ‘sí, mamá, está bien. Ven cuando quieras’”

Tras arreglar sus diferencias, Dulce se dijo estar muy contenta de convivir con su hija y nieto, a quien siempre consideró como las personas más importantes de su vida.

"Yo te amo": Estos son los audios que demuestran la reconciliación entre Romina Mircoli y su mamá Dulce.

¿Qué ha dicho Romina Mircoli sobre los audios de Dulce?

Hasta el momento, Romina Mircoli no ha dicho nada sobre los más recientes audios de su madre. No obstante, hace algunas semanas exigió respeto por la memoria de Dulce y pidió que dejaran de involucrar su nombre en polémicas.

“Desafortunadamente, el nombre de ‘Dulce La Cantante’ parece que hoy en día no tuviera derecho al respeto, cualquier persona aparece día a día a hablar de una mujer que no conocieron. Ocasionando conflictos con las filtraciones PRIVADAS de la cantante”, indicó.

Y añadió: “Aunque ella ya no este, merece y le debemos respeto. Y no permitir que 3 personas que nadie conocía ayer, logren ensuciar la imagen y la vida ARTÍSTICA de Dulce ¿Todo por unas paletas de maquillaje? ¿Todo por promocionar una ‘canción’?”.

