Hugo Scherer y su esposa, Stephanie Guzon, llevarán sus shows inmersivos de La casa de los árboles a Texcoco

Gran sorpresa nos llevamos en nuestra visita a La casa de los árboles, ubicada en Zacualpan de Amilpas, Morelos. No solo destaca por sus instalaciones surrealistas, llenas de color, arte y naturaleza, sino también por los divertidos espectáculos inmersivos e interactivos que realizan. Ahora los llevarán en grande a Mitocondria Texcoco, en el Estado de México.

La casa de los árboles surgió por un viaje de Hugo Scherer y su esposa, Stephanie Guzon

Platicamos con su creador y productor, Hugo Scherer, y esto dijo: “El proyecto empezó hace 8 años, cuando mi mujer (Stephanie) y yo fuimos a Francia. Estuvimos invitados al Atelier des lumières (exposición interactiva e inmersiva). De ahí fuimos a Japón y vimos a un equipo de TeamLab (museo de arte inmersivo)”.

“Nosotros, en México, hicimos el laboratorio aquí en La casa de los árboles, en Morelos. Se hizo en función de los contenidos de Francia y Japón. Nuestro propósito fue hacer una compañía que tuviera contenidos y venderlos. Hace 7 años todo lo producíamos en Bélgica, Nueva Zelanda, Australia y Rusia”.

“Ahora nosotros producimos todo. No queremos nada contemplativo. Todos nuestros shows son interactivos. Fue mi primera obsesión: Romper el muro del escenario y el espectador, para que pudiera haber esa interactividad”.

“Toda la vida fui cineasta. He producido mucho cine y he sido un gran admirador del teatro”. “Lo segundo fue que la inmersión no me cautivó, porque es muy difícil que las paredes hablen. Por eso decidí tener actores”.

“Después, entré con temas más complejos como la ópera. Lo tercero fue tener precios populares. He tenido ofrecimientos para entrar en Santa Fe o Polanco y no acepté. Voy a entrar en Texcoco, el oriente de la ciudad. La gente necesita tener entretenimiento, ver otros mundos, culturas, viajar y soñar”.

Lee: Un hombre se come un plátano valuado en más de 6 millones de dólares en museo en Francia

Hugo Scherer proyecto inmersivo / Liliana Carpio

¿Cuándo presentarán su proyecto de shows inmersivos en Texcoco?

“Estrenamos el 15 de agosto, Mitocondria Texcoco. El 16 de septiembre habrá hasta caballos en vivo, con El ejército trigarante. El complejo tiene 4 salones. El primero es como un palenque para 400 personas y, cuando sea con cena, para 200. Otro es El gran salón, donde caben de 350 a 400 personas. Ahí no hay cena”.

“Romper la barrera del escenario hace soñar al público. Tengo películas muy rudas, como Los motivos de Luz, con Patricia Reyes Spíndola, que es una madre que asesina a sus hijos. Hoy estoy más en la alegría. No porque hayan cambiado las cosas. Puedo meter la tragedia, como en la ópera italiana, pero hacer reír y que la gente se divierta”.

“No soy promotor del alcohol. Me gustan más los valores familiares. Las familias del oriente necesitan centros de diversión. Creo que hacemos lo contrario en el mundo. Veo la cartelera de lo que hay y digo: ‘Está un poco rudo’. Me hubiera gustado que mis hijas estuvieran en mundos más ideales”.

Te puede interesar: Murió el actor Gastón Melo, leyenda del cine y teatro mexicano

Hugo Scherer experiencia revista / Liliana Carpio

¿Cuál fue el proceso para integrar a nuevos actores en su compañía?

Sobre los actores que integran la compañía dijo: “Tuvimos varios castings para la selección de actores. El director de escena tiene 32 años. La directora de canto, 34. Yo soy el más grande, 70. Todos los demás son jóvenes, de 20 a 27 años. Nos contagian de energía”.

Hugo Scherer y su esposa Stephanie Guzon, son los productores de los shows inmersivos e inauguran el 15 de agosto su Centro de espectáculos Mitocondria Texcoco. / Archivo TVNotas

“Soy surrealista pop 100%. Aquí en La casa de los árboles igual está la licuadora, que el recorte de Agustín Lara, Drácula y los espejos. ¿Saben por qué pinto tantos cuadros? Porque creo que cada cuadro contiene una anécdota y Texcoco es otro cuadro mío”.

“Me fascina el surrealismo. Me cautiva la interpretación, que las cosas no pasen desapercibidas, todos los colores. La mitocondria, que es pura energía, es el núcleo de las neuronas, y en el ADN es la clave de todo”.

Te puede interesar: Muere querido miembro de la comunidad teatral mexicana que impulsó a las nuevas generaciones

Hugo Scherer experiencia revista / Liliana Carpio

¿Cuál es la inspiración de Hugo Scherer?

“Todos los días pienso en lo que me preguntas... Me inspiro en lo que sea. No pinto algo preconcebido, por eso soy surrealista.

Me encantan las rayas y los círculos. Los círculos eran como planetas y los cuadrados, ideas concretas. Me fascinan la física y la biología”.

“Es más fácil dar que retener, que fluya. Me gusta mucho la riqueza en la cabeza. No soy parte del problema. Me encanta leer y ver”, concluyó.

Lee: Confirman muerte de leyenda del arte contemporáneo en México: “Con profundo dolor”