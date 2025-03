Sandra Itzel responde a las burlas de su ex, Adrián Di Monte, por la cirugía en la nariz

A casi un año de su divorcio, Sandra Itzel y Adrián Di Monte vuelven a unirse en una nueva polémica. En esta ocasión, por las burlas que este último y su nueva pareja hicieron en contra de la cantante por su reciente cirugía de nariz.

Recordemos que la también actriz compartió hace algunas semanas que se había sometido a una rinoplastia debido a que no podía respirar bien, pidiéndole a su médico que, de paso, le reconstruyeran la nariz.

Si bien la operación fue todo un éxito, al poco tiempo sufrió complicaciones, las cuales, afortunadamente, lograron tratarse a tiempo y que la situación no afectara su rostro.

Sandra Itzel / Instagram: @sandraitzel

¿Qué le pasó a Sandra Itzel tras su operación?

En un video para redes sociales, mencionó que, tras la intervención, detectó una especie de puntos blancos en su nariz, por lo que decidió ir a su médico de confianza, quien le diagnosticó una “prenecrosis”

“Yo dije: ‘Esto no está bien’. De repente, mi mamá me veía y me decía: ‘A mí se me hace que son como barritos de grasa’, y yo decía: ‘No’ De la una de la tarde a las 9 esos puntitos se convirtieron en manchas regadas verdes”, contó.

La famosa confesó que una de sus mayores preocupaciones era pensar cómo quedaría su rostro, en caso de que la afección empeorara. Debido a que se trató a tiempo, la enfermedad no avanzó y su recuperación fue favorable.

“Imagínate al final es tu cara, pues yo soy artista y me dedico a la televisión, a los escenarios. Si no te creas yo lloraba y se me regaban las lágrimas. Actué de manera correcta, seguí un protocolo de fase 10 como si fuera muy grave a mi fase uno”, indicó.

Sandra Itzel / Redes sociales

¿Qué dijeron Adrián Di Monte y su nueva novia sobre Sandra Itzel?

Durante una transmisión en vivo, Adrián Di Monte y su nueva novia, Nuja Mar, fueron cuestionados sobre la operación de Sandra Itzel. En respuesta a esto, el cubano aseguró que “parecía un transformer”.

En tanto que Nuja sostuvo que Sandra, probablemente, tiene problemas de autoestima y, probablemente, por ello recurre a las cirugías.

“Si eres una persona que no estás trabajada, que creció con muchos complejos, con muchos problemas de autoestima… pero ese es mi punto de vista”, afirmó.

Adrián di Monte y su nueva novia en Turquía / Instagram: @adriandimonte

Así fue como respondió Sandra Itzel a las burlas de Adrián Di Monte

A través de redes sociales, Sandra Itzel respondió a las críticas de su ex y afirmó: “El día que ambos me suelten, hasta ese día serán verdaderamente felices, así como lo soy yo, que sin andar presumiendo, en este momento vivo llena de paz y plenitud”, puntualizó.

Aunado a esto, la joven subió un video a TikTok para enseñarle a sus seguidores cómo se maquilla para ocultar las cicatrices de su cirugía. Incluso, mostró algunas fotos de cómo lucía poco después de la intervención.

Si bien no hizo comentarios sobre Di Monte, los usuarios interpretaron su post como una forma de expresar que no le interesan las palabras de su ex.

