Fernanda López reacciona a la boda de su ex, Alexis Ayala, con Cinthia Aparicio

El pasado fin de semana, el actor Alexis Ayala se casó con la joven actriz Cinthia Aparicio en la Basílica de Guadalupe.

Recordemos que no es la primera vez que el galán de telenovelas se casa. Su primer matrimonio fue con Fernanda López, con quien contrajo nupcias únicamente por el civil y tuvo una hija.

Alexis y Fernanda duraron casi 12 años casados y atravesaron muchas cosas juntos, incluyendo un problema de salud del actor, que casi lo lleva a perder la vida.

A pesar de que parecían ser una de las parejas más sólidas del espectáculo, sorpresivamente anunciaron su separación en febrero de 2021.

Fernanda López debutó en una obra de teatro en la que interpreta a Marilyn Monroe, y lo hizo en el mismo día en que su ex, Alexis Ayala, celebró su boda. #TodoParaLaMujer con @maxwoodside. pic.twitter.com/DNSWYbbEip — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 6, 2023

Siete meses después de su divorcio, Alexis conoció a Cinthia y tras aproximadamente un año de relación decidieron dar el siguiente paso. En junio se casaron por el civil y el pasado fin de semana se dieron el ‘sí’ ante Dios, por lo que Fernanda reaccionó a la unión y declaró en Todo para la mujer:

“Sí claro que sabía (de la boda) porque vi a mi hija arreglada preciosa: ¡claro! Por supuesto, se casa su papá”. Fernanda López

Respecto a si fue invitada o no, comentó con buen humor: “Muy fuera de lugar, ¿Cómo iba a estar invitada si tengo teatro? Jaja (si me hubieran invitado) no hubiera podido ir”.

La pareja se separó repentinamente después de 11 años juntos / Instagram

En su momento, cuando Alexis comenzó a salir con Cinthia, Fernanda aprobó la relación y ella también intentó un nuevo romance. En febrero de este año, la actriz afirmó que la comunicación entre Alexis y su hija no estaba bien por un “bloqueo” del actor.

Fernanda López destacó en aquel momento para Ventaneando, que el actor no era un padre tan presente como su hija quisiera. Además, afirmó que Ayala “tiene muchas cosas en su vida” que le están “robando” el espacio y tiempo y son “cosas” a las que el actor les está brindando la energía.