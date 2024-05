Sasha Sokol habla del reencuentro de Timbiriche; ¿será parte de la última gira?

Timbiriche volverá a los escenarios, y el anuncio de su reunión ha causado conmoción entre aquellos que fueron marcados por la banda durante su infancia, adolescencia o juventud en México y otras naciones de América Latina.

Además, Mariana Garza recientemente indicó que hay indicios de que todos los exmiembros de la agrupación podrían participar en los conciertos programados para 2025.

“Es el comienzo de esta última gira que vamos a hacer juntos, y lo que más me emociona es que ya se ve que ahora sí todos van a querer participar”,dijo en un encuentro reciente con los medios.

Claudiio fue el reemplazo de Eduardo Capetillo / Redes sociales

Reencuentro Tímbiriche será en 2025

Añadió: Creo que eso es lo que va a ser increíblemente memorable, porque ya están activos la mayoría que normalmente invitamos, pero están haciendo otras cosas, entonces es bastante alentador el que sí, por fin, estemos todos”.

Cuando se le preguntó si todos sus excompañeros estarían en la gira, Mariana Garza respondió: “Todos, todos. Somos 14. Yo ya prendí mi veladora”.

El pasado mes de enero, los cantantes Benny Ibarra y Diego Schoening confirmaron que estaban coordinando agendas con los demás integrantes. Incluso mencionaron que siete de ellos ya estaban en un chat: Alix Bauer, Sasha Sokol, Mariana Garza, Erik Rubín y Paulina Rubio. Según entrevistas recientes con Benny y Erik, esta sería la última gira de la banda.

Miembros de Timbiriche / Archivo TVNotas

Sasha Sokol responde si formará parte del que se anuncia como el último reencuentro de Timbiriche

Ante la incertidumbre sobre si Sasha Sokol estará en la última gira, la cantante optó por no confirmar su participación en el evento, a pesar de la expectativa de que la mayoría de los exmiembros del grupo estén presentes. “En Timbiriche hubo… me parece que 21 integrantes. Entonces, 14 me parece poco. No, no sé", expresó la cantante a la pregunta de si se unirá a la gira.

Con esto deja la puerta abierta a su posible participación que promete reunir a casi todos los integrantes de la banda.

Sasha Sokol se mostró entusiasta ante la idea de que ‘la Chica dorada’, Paulina Rubio, se una al espectáculo de la última gira de reencuentro de Timbiriche. La cantante expresó su agrado y destacó la importancia de la participación de Paulina en el grupo, describiéndola como una parte fundamental. En sus palabras, Sasha resaltó el vacío que dejó la ausencia de Paulina en reencuentros anteriores.

“Por supuesto, Paulina es una parte fundamental del grupo y en los reencuentros que hemos tenido, en donde ella no ha estado, la hemos extrañado mucho, y no hablo nada más por nosotros seis, sino por el público”.

¿Quiénes estuvieron Timbiriche?

Timbiriche es una icónica banda pop mexicana que ha experimentado cambios en su alineación a lo largo de los años. A lo largo de las diferentes etapas de la banda, varios artistas talentosos han sido miembros de Timbiriche. Algunos de los integrantes más destacados a lo largo de su historia incluyen a:

Benny Ibarra Sasha Sokol Mariana Garza Alix Bauer Paulina Rubio Erik Rubín Diego Schoening Thalía Edith Márquez Bibi Gaytán Eduardo Capetillo

Recordemos que antes de Timbiriche, Julissa De Llano lanzó la obra Vaselina en la que participó Lolita Cortés, Cecilia Tijerina, Héctor Suárez Gomis, Alejandro Ibarra, entre otros, pero los oficiales en el grupo musical solo estuvieron los primeros once.