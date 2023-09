Itatí Cantoral y Ariel Miramontes dan claquetazo final de la película Desastre en familia

En esta cinta participa Eduardo Santamarina Cantoral, ya que es la primera vez que trabaja en un proyecto con su mamá Itatí Cantoral. Además, están los actores Karla Gaytán, Diego Peniche y producida por Jorge Aragón.

Se dio el claquetazo final de la cinta Desastre en familia, donde debutó como actor el hijo de Itatí Cantoral, Eduardo Santamarina Cantoral. Aunque no tuvieron escenas juntos, el joven está muy contento de compartir proyecto con su famosa mamá.

En esta cinta participa Ariel Miramontes, quien en encuentro con los medios platicó un poco de su personaje. “Es un urólogo, donde va a intercambiar cuerpos con su hijo de 18 años. Esta película trata de la desintegración familiar, por la tecnología y la brecha generacional. Tendrán que hacer un viaje que les cambiará de manera mágica toda su dinámica”.

Respecto a que trabajó con Itatí dijo: “Fue padrísimo, porque ya teníamos muchas ganas de hacerlo, y no se nos había hecho. Es una chava muy talentosa, hicimos buena química. Me llevo muy bien con ella. Ya somos cuatachos”.

Elenco de Desastre en familia en el claquetazo oficial. / Liliana Carpio

Está cinta se rodó en varias locaciones en los estados de Durango, Querétaro y en la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa.

La historia trata de un exitoso urólogo (Ariel) y una exigente financiera llamada María (Itatí), la niña inteligente de la escuela, llamada Paloma, y el galán. Tras perderse y sufrir una descompostura de su carro viven una aventura muy extraña gracias a una sopa de hongos que les dio doña Isaura. Por lo tanto, vivirán una experiencia donde intercambiarán cuerpos para ponerse en los zapatos del otro.

Ariel dijo que luego de las jornadas tan pesadas de trabajo, ya que está en teatro, en una serie y en esta película, se tomará unos días de vacaciones. El actor comentó que aprendió mucho en esta incursión en el cine ya que es muy diferente cuando se hace televisión donde se cuida mucho más otras situaciones como el filmar con dos cámaras.

Ariel dijo que para el tener cerca a sus hijos es muy importante.

“Para mí ha sido importante tenerlos cerca porque me los he llevado al teatro y aprenden hasta donde pueden llegar que tanto pueden hacer y el respeto que deben tener al trabajo. El saber que es lo que hago y a que me dedico se vuelven más comprensivos en el sentido del porque estoy tanto tiempo fuera de casa”.

Al cuestionarlo si sus hijos quieren seguir sus pasos en la actuación señaló: “Fíjate que no, el más chiquito yo pensé que le iba a interesar por ser el más simpático, pero no. El más grande lo metí al CEA, pero no fue lo suyo”.

Por su parte, Eduardo Santamarina Cantoral dijo sobre trabajar con su mamá:

“Me siento muy orgulloso, aunque no nos tocó trabajar juntos en escena, pero yo la acompañaba a filmar sus llamados o ella me acompañaba y hasta me coacheaba. Ella hace un personaje de adolescente y veo mucho en su personaje de María Itatí (hija de Itatí). La verdad, mucho orgullo y muy feliz, y le agradezco a Dios por esto”.