Muere reconocido actor y comediante de popular serie de humor de los 80

Este 20 de mayo se dio a conocer que el actor estadounidense, George Wendt, murió dejando un enorme hueco en el mundo de la televisión y comedia tras su pérdida. Wendt es recordado por su papel en la popular serie de los 80 ‘Cheers’. ¿De qué murió?

George Wendt formó parte de la popular serie de los 80 ‘Cheers’ / Paramount TV

¿De qué murió George Wendt?

La muerte del actor George Wendt fue confirmada la mañana del martes 20 de mayo mediante un comunicado de su publicista Melissa Nathan a la revista ‘People': “El querido actor y comediante, George Wendt, mejor conocido por protagonizar la exitosa comedia de NBC ‘Cheers’ , ha fallecido”.

Por otro lado, la familia del también comediante confirmó su deceso durante la madrugada del martes mientras el intérprete de ‘Man of the house’ dormía; de igual manera brindaron unas últimas palabras de despedida:

“Fue un adorable padre, un amigo muy querido y un confidente para todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo. Lo extrañaremos siempre”.

Posterior a las declaraciones, la familia de Wendt pidió privacidad para llevar su duelo en calma, según lo expresado por la publicista de actor. De momento se desconocen las causas exactas de su fallecimiento.

George Wendt es despedido en redes con homenajes a su personaje / X: @BaseballAdvice

¿Quién fue Geroge Wendt?

George Robert Wendt Jr. fue un reconocido actor y comediante de cine y televisión nacido el 17 de octubre de 1947 en la ciudad de Illinois, Chicago, Estados Unidos. Pese a que se graduó en economía por la Universidad Rockhurst en Kansas, Wendt desarrolló una amplia carrera actoral,

Sus orígenes como actor se dieron en Chicago, en el icónico grupo de comedia improvisada Second City, lugar donde estuvo 6 años y que también catapultó a otros comediantes y personalidades los años 80 como Dan Aykroyd, Mike Myers, Bill Murray, John Candy, John Belushi o a Tina Fey.

En 1980 apareció en las películas ‘My Boyguard’ y ‘Somewhere in time’, un éxito de Christopher Reeve, pero su papel más representativo llegó en 1983 de la mano de la comedia de televisión ‘Cheers’, donde interpretó al personaje de ‘Norm’, un estadounidense promedio que cerraba su día bebiendo cerveza en el bar del barrio.

Wendt también apareció en producciones de televisión como ‘Saturday night live’, o ‘Late night with Conan O’Brien; en películas como The little rascals, Spiceworld; o en su recordada participación en ‘Black or white’ de Michael Jackson.

George Wendt / Foto: Alan Light

George Wendt y el éxito de ‘Cheers’

George Wendt será recordado especialmente por su papel en la comedia ochentera ‘Cheers’, la cual se extendió por 10 años y le valió 6 nominaciones seguidas a los premios ‘Primetime Emmy’ en la categoría de mejor actor de reparto en una serie de comedia.

Durante el episodio piloto de la serie, George sólo pronunció una palabra: “Cerveza”, pero eso bastó para convertir a su personaje en un ícono inmediato. Wendt fue uno de los tres actores que aparecieron en la serie durante toda su emisión.