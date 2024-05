Leslie y Emilio, #Lesmilio, cuentan sus planes juntos y las mejores polémicas de LCDLF

Tras el final de la cuarta temporada de LCDLF de Telemundo, Leslie Gallardo habla de lo que se vivió en el reality de algunos de los escándalos y rumores de sus excompañeros. “Fue un proyecto medio tóxico con muchos altibajos. Un programa complicado. Pero aprendí mucho de mí misma”.

Recibió mucho hate del público: “Lo tomo como viene. No importa lo que la gente diga mientras tú sepas quién eres. Siempre van a hablar. Van a criticar lo que ven de ti”.

“Mis amigos son ‘la Bronca’, Mariana, Sophie, ‘la Melaza’, Fer, Robbie, Aleska. Con los demás no me interesa tener contacto. Lupillo, por conflictivo. Paulo no me cae nada bien. No se me hace una persona auténtica ni honesta”.

Leslie habla de sus amigos de LCDLF / Captura pantalla Telemundo

Habló sobre la acusación que hizo Ariadna Gutiérrez contra Lupillo por acoso: “Es una exageración. Se sacó de contexto. A mí no me parece que sea acosador. Lo que vi es que ella le dio pie. Coqueteaba con él y esa es una incongruencia muy cañona”.

Sobre los rumores de las preferencias de Romeh: “Cuando entras en un reality haces tu vida pública. No pondría las manos al fuego porque sea heterosexual o bisexual porque no lo conozco”.

Del supuesto romance entre Romeh y Ariadna contó: “Eso es más falso que sus bíceps. Romeh no es una persona sincera. Yo tenía otro concepto de él. Cambia mucho de personalidad”.

De Maripily, la ganadora del reality, señaló: “Es una mujer hormonal. A lo mejor está pasando por la menopausia. Entiendo sus cambios de humor, pero no los apoyo”.

Maripily ganó LCDLF / Instagram

Finalmente, sobre las acusaciones que ha hecho Thalí de LCDLF, reveló: “No estoy de acuerdo con mucho de lo que dijo, de que la obligaron a hacer cosas. Yo te puedo asegurar que, a mí en el confesionario, ni ‘la Jefa’, ni Telemundo, ni la producción, ni Endemol me dijeron qué hacer, ni cómo hacerlo, ni qué decir. Ahí sí puedo meter las manos al fuego”.

A Lupillo no quiere volver a verlo: “Por conflictivo. Era raro. Mejor de lejitos”. Sobre las acusaciones que hizo Ariadna Gutiérrez en su contra dijo: “A mí no me parece que sea acosador.”

No apoya lo dicho por Thalí García: “No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo, de que la obligaron a hacer, que le pusieron. Yo no viví su momento ni su proceso”.

Los planes del futuro de #Lesmilio, Emilio y Leslie juntos

Asus 21 años, Emilio ‘el Halcón’ Osorio, por fin ha logrado su independencia y, en exclusiva para TVNotas, nos contó que ya se fue a vivir con su novia, Leslie Gallardo.

“Estoy muy feliz a su lado. Se dijo que habíamos terminado porque publicamos unos mensajes extraños en redes, pero fue una estrategia de marketing para sacar una canción que se llama ‘Valió m4dre’. Toda la gente mordió el anzuelo”.

El exintegrante de la primera temporada de La casa de los famosos México añadió: “Estamos construyendo poco a poco nuestro nido. Dimos el paso de vivir juntos”. Sobre cómo tomó su papá su decisión de independizarse, señaló: “Lo había platicado con mi familia hace tiempo. No soy una persona fiestera. Tengo claras mis prioridades. Intento ser un joven muy disciplinado y eso les da tranquilidad. Mi papá para nada lloró. Al contrario, está muy orgulloso”.

Su papá lo apoya en sus decisiones / Redes sociales

Por su parte, Leslie nos dijo: “Estamos felices con este paso. Nuestra relación va ‘viento en popa’ y nos consolidamos con comunicación y confianza. Esperamos tener mucho más futuro juntos”.

Emilio nos contó cómo se siente en este momento de su carrera: “Me acabo de presentar en el Cantoral y se me han abierto muchas puertas a raíz del reality y de mi tema en la telenovela El amor no tiene receta”.

Está por sacar una canción con su hermana Romina Marcos, hija de Niurka: “Lo queríamos hacer desde hace mucho. Los dos nos dedicamos a la música y llegó una canción muy bonita. Ya está el video hecho, está todo. Mi hermana está súper orgullosa de vernos juntos”, concluyó.