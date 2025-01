Pepillo Origel y Martha Figueroa: El 'ángel de la muerte’ les manda fuerte mensaje, Ivan Cochegrus ¡explota!

En el programa Con permiso, Martha Figueroa y Juan José Origel dijeron que Ivan Cochegrus es como ‘el ángel de la muerte’. Argumentaron que, casualmente, varias personalidades como Silvia Pinal y Dulce fallecieron después de que el productor les llevara de comer.

Platicamos con Ivan y esto nos dijo:

“Ha sido un proceso difícil la partida de mi amiga Silvia Pinal y la muerte sorpresiva de Dulce, por lo que decidí irme unas semanas a París. Quiero conocer los orígenes de mi apellido, además de a mi familia y antepasados”. Ivan Cochegrus

Ivan Cochegrus arremete contra Juan José Origel y Martha Figueroa, quienes lo llamaron ‘el ángel de la muerte’:

Respecto a lo que dijeron Juan José y Martha, comentó: “Es un buen título para una obra de teatro. Todo lo que digan de mí lo convertiré en arte y cultura, porque soy inteligente. Me han agarrado mucha tirria y coraje. Llamarme así es muy fuerte. No considero que ‘Pepillo’ esté muy bien mentalmente”.

“Todo lo acomodan a su conveniencia.Lo hacen para que me enoje o me afecte, pero solo me da risa. Se comportan como los niños chiquitos que hacen berrinche cuando les quitas una paleta”.

“Él está contra mí, pero lo que le debería preocupar es la demanda que ya está en los juzgados. Quien ríe al último ¡ríe mejor! Espero esas mieles cuando él tenga que responder”.

“Yo no le llevé de comer a Carmen Salinas. Ella estuvo en coma. A la señora Pinal tampoco. A la única que le llevé comida fue a Romina, la hija de Dulce. La cantante tenía permiso de sus médicos y comió un poco de bacalao”.

Ivan Cochegrus arremete contra Juan José Origel y Martha Figueroa, quienes lo llamaron ‘el ángel de la muerte’: / Captura de pantalla

¿Qué dijeron Martha Figueroa y Pepillo de Ivan Cochegrus en ‘Con permiso’?

Martha (M): “Oye, ese es como el ‘ángel de la muerte’, ¿no? El día que murió Dulce ya andaban ahí dando declaraciones de: ‘Es que a mí me contó’, ‘A mí me dijo’”.

Juan José (JJ): “Sí, todo eso y que: Yo le llevaba de comer’. Él es el quele llevaba de comer a todos”.

M: “Es como el ‘ángel de la muerte’. Le llevó de comer a Silvia Pinal en su último día (de vida)”.

JJ: “A Carmen Salinas, a Silvia Pinal y a Dulce”.

M: “Cuando lo vean con un plato, ¡échense a correr!”.

JJ: “¡Por favor! ¡Ay, Dios mío!”.

M: “¡Ahí viene el ‘carretero de la muerte’!”.

JJ: “¡Ay, no! Donde llegue con el platito, ¡aggg!, ¡ay, ay, ay!”.

M: “Así le tienen que hacer”.

JJ: “¡Qué miedo!”.

Iván Cochegrus responde a Martha Figueroa y a Pepillo Origel

“De ahí se agarran para llamarme así. A ‘Pepillo’ le enviaré un platillo exquisito desde París, para que se deleite y lo saboree, acompañado de la demanda que tiene. Tendrá que tomar sal de uvas para que no le dé algún dolor estomacal. Nada me dará más gusto que lo reciba y se haga mi sueño realidad”.

Respecto a que dicen que cuando vean a Ivan con un platillo en mano, ¡corran!, el productor dijo:

“Qué bueno que me tienen miedo y precaución.Precaución por la demanda que hay y miedo por si les doy un platillo y que les caiga la mala suerte, ¿verdad?”. Ivan Cochegrus

Ivan Cochegrus emprendió acciones legales contra Pepillo, por ende el periodista tiene una orden del juzgado para no mencionar al productor.

Al respecto, Cochegrus nos dijo:

“Tiene medidas cautelares y las sigue violando. Cada vez que lo hace es acreedor de un delito. De ahí deriva el daño moral. No soy tonto de nadie”.

Ivan Cochegrus arremete contra Juan José Origel y Martha Figueroa, quienes lo llamaron ‘el ángel de la muerte’: / Facebook: Con permiso

Iván Cochegrus lamenta que Martha Figueroa le siga el juego a Pepillo

“Me da mucho sentimiento con ella (Martha). Siempre la he respetado y ahora también se sube a esto. Debería preocuparse por el tema de Juan Gabriel. Que nos diga en dónde está o dónde lo tiene escondido. Para mí no es una buena periodista. Que diga que Juan Gabriel vive es una falacia”.

“A ella también se me ocurre mandarle un platillo especial, como chamorro, carnitas o barbacoa y 3 litros agua de horchata para que lo saboree”.

Finalmente, ¡Ivan Cochegrus les manda un mensaje a Pepillo y a Martha Figueroa!

“¿Qué afán de darme esa importancia? Hoy en día me he convertido en una persona política. También soy muy importante para este tipo de periodistas y les agradezco que estén hablando día y noche de mí, pero siempre encontrarán una contestación de mi persona”. Ivan Cochegrus

