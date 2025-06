Plutarco Haza destapa doble cara de Zahie Téllez: “Sacaba el teléfono y se volvía la linda”

El ambiente en la cocina más famosa de México está más caldeado que nunca. La nueva edición de MasterChef celebrity generaciones no solo ha destacado por sus desafíos culinarios, sino también por la controversia que ha surgido en torno a uno de sus personajes más polémicos: la chef Zahie Téllez.

Todo comenzó cuando el actor Plutarco Haza, participante de esta temporada, realizó una transmisión en vivo en la que dejó claro que no mantiene una amistad con la chef y criticó su actitud dentro y fuera del programa. Sus declaraciones encendieron las redes sociales y avivaron un fuego que ya ardía tras bastidores.

A principios de junio, la chef Zahie compartió en TikTok un video donde aparece junto a Plutarco Haza durante las grabaciones del reality, asegurando entre risas que lo conoce desde la infancia gracias a que su mejor amiga es hermana del actor.

En el clip, Zahie bromea sobre los regaños que le dio durante la competencia, lo que generó desconcierto entre los seguidores del programa, ya que el actor había manifestado sentirse incómodo por su trato. El contenido le valió una lluvia de críticas a Plutarco, ya que muchos internautas lo acusaron de “hipócrita” por convivir con la chef mientras y después hablar mal de ella.

Plutarco Haza exhibe malos tratos de Zahie Téllez / IG: @plutarcohaza / YT: MasterChef

Plutarco Haza destapa estrategia de Zahie para caer bien en MasterChef celebrity generaciones

En una reciente transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Plutarco Haza se conectó con sus compañeros de generación Andrea Noli y Bobby Larios —quien fue eliminado hace algunas semanas— para aclarar su versión de los hechos.

“Cuando nos veía fuera del programa era igual de dura, pero de repente sacaba su teléfono y se volvía la linda y empezaba a entrevistarnos. Yo no entendía para qué. Ahora entiendo: cada semana va sacando videos como para ‘vean cómo me quieren todos’, ‘vean lo simpática que soy’. A mí eso no me gusta, porque nada de eso es verdad. Ustedes vieron los regaños que me dio, y fueron reales”. Plutarco Haza

Plutarco dejó claro que el ambiente con Zahie fue difícil desde el principio y que no fue el único que sintió su trato duro. “Yo me iba sintiendo mal realmente. Traté de resolverlo lo mejor que pude, con la mayor inteligencia emocional que tenía, pero fue difícil porque me encontré con una jueza bastante ruda hacia mí en particular. En segundo lugar, hacia Bobby y hacia Andrea”, relató.

Sobre la afirmación de Zahie respecto a su antigua amistad, Haza fue tajante:

“¿Entonces por qué te quieres desdecir para salvar tu pellejo diciendo ‘ay, somos amigos, nos conocemos desde niños’? La única vez que yo recibí hate fue cuando me dijeron que yo era un farsante, que la chef era mi amiga, y que seguro yo era su favorito y estábamos dando show, cosa a la que nunca me prestaría”. Plutarco Haza

El actor también señaló que la chef parece empeñada en mostrar una imagen distinta a la que vivieron los participantes.

“Cada que aclaro que no somos amigos, ella vuelve a subir un video… Aunque haya videos donde uno es buena onda, o nos conozcamos desde hace mucho. Eso no me gusta de ella, porque a fuerza quiere limpiar su nombre. Si ella entró y decidió llevar el juego de esta manera, pues que lo sostenga”.

¿Qué dijo Bobby Larios sobre la chef Zahie en el live de Plutarco Haza?

Por su parte, Bobby Larios respaldó a Plutarco y dio su propia versión sobre su experiencia con Zahie. Aunque dijo no tener intenciones de hablar mal de ella, sí expresó cómo se sintió en el programa.

“Hablo lo que siento, no estoy tirándole jamás. No voy a hablar mal de ella, solamente no hicimos clic. Yo creo que hoy en día hablé con un chef peruano y hablamos de que es muy viejo dar regaños. Creo que eso ya no va”, dijo Bobby.

Andrea Noli, quien también ha enfrentado momentos de tensión en la cocina, dio un punto de vista más conciliador.

“Hay que ponchar ese globo, creo que la gente cree que hay muchas cosas que están estipuladas o arregladas desde antes, y no es así. Lo que yo entiendo es que sí nos quieren hacer sentir la presión que se siente en una cocina real, pero el tema es que no somos cocineros profesionales. Esto es un reality y es lo que genera polémica. No podemos tomarlo personal”, concluyó.

Al momento, la chef Zahie Téllez, jueza de MasterChef celebrity generaciones, no ha reaccionado ante las recientes declaraciones de Platarco Haza, Andrea Noli y Bobby Larios.