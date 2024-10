Brincos Dieras se reconcilia con Franco escamilla y ¡denuncia robo millonario!, de quien menos lo pensó

A inicios de julio en redes sociales se hablaba mucho de una supuesta rivalidad entre Brincos dieras y Franco Escamilla. El rumor comenzó cuando el payaso, intentó acercarse a Escamilla en un show, pero este lo ignoró.

Este incidente relatado por Brincos Dieras dio pie a especulaciones sobre una posible enemistad entre ambos comediantes. Sin embargo, Brincos, dejó claro que no existía una rivalidad real con Franco Escamilla. Incluso no descartó la posibilidad de en algún momento colaborar juntos y ese encuentro recientemente se dio.

Mira: ¿Nicola Porcella le quitó el puesto en ‘Hoy’ a Carlos Arenas? Esto publicó el exintegrante de VLA

En un emotivo encuentro en el programa de YouTube “Tirando bola”, los comediantes Brincos Dieras y Franco Escamilla sorprendieron a sus seguidores al limar asperezas y compartir anécdotas personales.

Una de ellas fue cuando ‘Brincos’ dijo que, a pesar de su éxito y reconocimiento, el comediante confesó que no es materialista y que el dinero no es su principal motivación. Sin embargo, esta filosofía de vida se vio sacudida cuando un amigo cercano lo traicionó de la manera más inesperada.

‘Dieras’ narró cómo, al abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos junto a este amigo, fue víctima de un robo millonario. A pesar de que ambos habían acordado que la cuenta sería compartida con su pareja, el amigo aprovechó la oportunidad para sustraer una considerable suma de dinero.

Lee: Gael García y Diego Luna sorprenden en karaoke y cantan ‘Quiero que me quieras’ de ‘Rudo y cursi’, VIDEO

Brincos Dieras dijo que después de esta situación su relación de amistad se fracturó: “Nomás le hice una llamada y le dije, ching** pinch** amistad con madre que llevábamos we*** como que por esta mam***”

Sin embargo, con su humor tan característico, aseguró que solo media hora de show le bastó para recuperar el dinero robado.

Ve: Fallece conductor de Televisa a los 57 años: “Su entrega al periodismo dejan una huella imborrable”

Finalmente el comediante aseguró que en su vida, anécdotas como por dinero ha tenido muchas es por eso que hoy en día ya no presta dinero sino “regala”.

Brincos Dieras

“Ha habido de todo en esta vida, me han pegado. La raza que se ha aprovechado de mí, es que cuando uno es noble y hay amigos que me dicen wey préstame lana y digo ‘te lo voy a regalar porque me da cosa’ y hay gente que me ha dejado de hablar por 10 mil pesos, 5 mil bolas”