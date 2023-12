Sergio Mayer habría cobrado regalías de Jorge Falcón

Sergio Mayer se encuentra de nuevo envuelto en una polémica. En esta ocasión por presuntamente cobrar las regalías de Jorge Falcón.

Recordemos que la semana pasada, Wendy Guevara causó polémica al declarar que Sergio Mayer quiso obtener sus “derechos de cobranza”. De acuerdo con la influencer, el actor le insistió en varias ocasiones para que le firmara un contrato. Ahora sería un caso similar pero con Jorge Falcón.

El periodista Gustavo Adolfo Infante informó en su programa de espectáculos “De primera mano” de Imagen Televisión que Luis Ángel Iglesias, mejor conocido como Jorge Falcón o Jojojorge Falcón, le afirmó que Mayer había cobrado unas ganancias de su canal de YouTube y de redes sociales.

Infante explicó que hace un tiempo Falcón quiso abrir su canal de YouTube sin embargo le informaron que en su natal Argentina habían registrado su nombre por presunta orden de Sergio.

Puedes ver: RBD se despide en el Estadio Azteca: Wendy Guevara y Checo Pérez sorprenden en la kiss cam

“Jojojorge Falcón me dijo: ‘Me acordé de ti porque vi a Mayer’ y dije: ‘Que chistoso’, y me dice: ‘Te voy a contar lo que pasa, es que Mayer estuvo cobrando muchos años mi canal de YouTube'", mencionó.

El conductor reveló que la persona que maneja las redes sociales del comediante le informó que Mayer había ordenado a unas personas en Argentina que se abriera un canal en dicha plataforma de videos a nombre de Falcón.

Mira: ¡Una más! Mariah Carey habría terminado su relación con Bryan Tanaka, tras siete años juntos

“Hablé con Gaby, la persona que le hizo la página de YouTube y me dice ‘Sí, cuando el señor Falcón me dijo: ‘abre mi página de Youtube, la quise abrir y me rechazaron porque ya hay un canal oficial de Jojojorge Falcón que tiene sede en Argentina y hablé con los argentinos y los argentinos me dijeron: Dile a Sergio Mayer que solucione eso, lo que pasa es que eso no los trajo Sergio Mayer’”, relató.

Según comentó Gustavo Adolfo, Sergio ha estado cobrando ganancias de varios actores además de Falcón, como José José, Alberto Ángel “El Cuervo”, entre otros.

Esto dependerá de los arreglos comerciales que haya hecho con cada artista.

Checa: ¿Lucero y Manuel Mijares la pasarán juntos en Navidad? Lucerito responde