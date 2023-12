¡Una más! Mariah Carey habría terminado su relación con Bryan Tanaka, tras siete años juntos

A vísperas de Navidad y a unos cuantos días de que culmine el año 2023, las rupturas entre celebridades no cesan. En esta ocasión, Mariah Carey estaría enfrentando una desafortunada separación amorosa de Bryan Tanaka.

Recordemos que Mariah conoció a Tanaka cuando él era su bailarín de 2006. Sin embargo, comenzaron a salir formalmente hasta el 2016. Un año más tarde terminaron su relación, pero el amor triunfó y retomaron su romance en 2017.

Mariah Carey culmina su relación con Bryan Tanaka tras siete años juntos

Luego de siete años de intenso romance, Page Six dio a conocer que ambos habrían decidido seguir caminos diferentes, ya que él tenía el deseo de formar una familia juntos, pero ella no. ¡Él quería tener hijos!

La diferencia de edades habría sido una contundente razón para terminar la relación, ya que Bryan, de 40 años, y Mariah, de 54, quieren cosas diferentes en su vida.

“Él quiere tener una familia. Ella no está ahí”, aseguró la fuente a Page Six.

Y es que Carey ya habría disfrutado su etapa como madre, ya que dio vida a sus gemelos, fruto de su relación con su exesposo, Nick Cannon. Por su parte, Tanaka no tiene hijos propios. Por esta razón, habría querido que la cantante le diera esa dicha.

“Quiere empezar a tener su propia vida”, aseguró la fuente.

Aunque la intérprete de All I want for Christmas is you y el bailarín no han confirmado su separación. Las sospechas sobre una ruptura se hicieron más fuertes cuando la famosa llegó a su viaje anual a Aspen, Colorado, sola.

Además, Takana brilló por su ausencia en el inicio de la gira de la cantante en el Yaamava Resort & Casino en Highland, California.

Al momento, Mariah Carey y Bryan Tanaka no han reaccionado respecto a estas especulaciones. ¡Nada es certero aún!