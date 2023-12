Experta asegura que Yeri MUA podría llegar a cantar como Mariah Carey ¿Queeeé?

Cada paso que da Yeri MUA nos deja claro que no es en vano, y es que de vivir de polémica en polémica con sus ex amores, ahora da de qué hablar, y por un talento que, hasta ahora, comienza a pulir.

Recientemente, realizó su debut en la música, con el tema “Chupón”, sin imaginar que sería todo un éxito. Fue tanto así que triunfó el fin de semana pasado en el Flow Fest 2023.

Tras su gran éxito, una experta en el tema de música y canto, habló de la influencer y el gran tono de voz que tiene. Lo que claramente dividió opiniones entre los cibernautas, pues con toda seguridad afirmó que la la joven veracruzana seguramente podría lograr los tonos de Mariah Carey o Christina Aguilera con el famoso ‘whistle note’ o voz de silbido, el registro más agudo de la voz humana.

Esto, claro, con un trabajo más por parte de la influencer con el canto, pues cuenta con mucho a su favor vocalmente, en palabras de la experta.

En redes pusieron a prueba a Yeri MUA, pues al no creer que tenga el talento de ‘la Reina de la Navidad’ aseguran que todo quedará más claro si canta All I want for Christmas is you de Mariah Carey para demostrar su talento.

“Yeri, si tomara clases de canto, tiene potencial”. “Con un profesor de canto para que llegue a una Whistle note, la haría”. “Yo soy soprano. He intentado sus gritos y no me salen”. “@Yeri MUA con práctica eres las siguientes Christina”. “Se ve que tiene un rango vocal alto. Si se mete a clases de canto, puede lograr una gran voz” Fueron algunas reacciones.