Ivonne Montero aparece en redes sociales con el labio deforme y pide ayuda ¿Se pasó de bótox?

Es normal y habitual que personas famosas y no famosas se sometan a cirugías estéticas en el rostro, algunas por vanidad, otras por el miedo a envejecer, por alguna cuestión médica, o simplemente porque no están conformes con su rostro.

Este fin de semana, la que preocupó a sus fanáticos fue la actriz Ivonne Montero, ya que subió un video en el cual mostró el rostro con una inflamación tremenda que la dejó casi irreconocible. Todo parecería indicar que es resultado de un procedimiento estético.

La actriz compartió un clip en su cuenta de Instagram, en el cual solicitó apoyo a sus seguidores ante lo que le estaba pasando en la cara: “Recomiéndenme. ¿Qué debo hacer?”.

La famosa bromeó al decir que se había inyectado ácido hialurónico, lo que al parecer le habría causado una reacción.

Ivonne aseguró que lo del ácido hialurónico era una broma, pero que lo que estaba pasando en su labio, que se veía muy inflamado, era real.

“Mentira, no me inyecté nada, jamás me inyectaría nada en mi carita hermosa, bueno, bótox sí, pero hace como dos años que no me he puesto nada”.