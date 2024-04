Señalan a Rocío Sánchez Azuara como grosera y déspota: “Pide que la traten de forma especial por ser famosa”

En TVNotas platicamos con vecinos de Rocío Sánchez Azuara y nos contaron que supuestamente la presentadora se portó “grosera” con el repartidor de una aplicación por haberle pedido la contraseña de seguridad.

Rocío Sánchez Azuara

¿Se le subió la fama a Rocío Sánchez Azuara?

“A veces, la vida de los famosos es complicada y, en ocasiones, la fama los hace cambiar de forma drástica. No creo que les pase a todos, pero a unos sí. Por ejemplo, se decía que Rocío Sánchez Azuara era muy grosera y creída. Hoy te puedo decir que es verdad”. Fuente TVNotas

“Hace unos días la conductora se portó muy payasa con el repartidor de un servicio de mensajería. No es la primera vez que me doy cuenta de eso”, comentaron.

“Le pidieron una simple contraseña. Quienes han pedido algún producto caro en línea, saben que te dan un password por tu seguridad y la de la mercancía. Es algo muy normal para que no se lo entreguen a otra persona. Sin embargo, Rocío no lo vio bien y le alzó la voz al repartidor. Él se acabó riendo de ella porque, literal, dijo que cómo era posible que le pidieran una contraseña a ella. Que a gente como ella no le deberían de pedir contraseña. Dando a entender que el planeta entero debe saber que es famosa. Pero, evidentemente, no todos saben de su existencia”, agregaron.

Instagram

“Fue un momento muy incómodo. Si yo me sentí rara al escucharla, no me quiero imaginar cómo se sintió el repartidor. Ellos hacen su chamba, tal y como se lo piden. No tienen por qué hacer diferencia entre famosos y personas que no lo somos”. Fuente TVNotas

Vecinos le mandan contundente mensaje a Rocío Sánchez Azuara

Nuestro contacto le mandó un mensaje contundente a la conductora de Acércate a Rocío: “Esas actitudes son muy déspotas. Entiendo que tenga muchos años de trayectoria, pero pedir que la traten de forma especial por ser quien es y que, además, crea que tiene derecho de ser grosera con la gente, es lamentable. Se vio ridícula”.

“Los repartidores o cualquier persona de servicio merecen respeto. Ella suele dar consejos a las personas que van a sus programas, le recomiendo que los aplique en su vida y que predique con el ejemplo”, finalizó.

