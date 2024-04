Ivonne Montero responde a quienes le reclaman por no haber operado a su hija tras ganar premio en LCDLF

En agosto se cumplirán dos años desde que Ivonne Montero se coronó como la ganadora de la segunda temporada de La casa de los famosos de Telemundo. La actriz se hizo merecedora del premio de 200 mil dólares en efectivo (casi 4 millones de pesos mexicanos).

En su momento, la actriz generó controversia al revelar en La casa de los famosos que, si ganaba el premio, invertiría ese dinero en la salud de su hija, quien nació con una anomalía congénita en el corazón. Además, la pequeña tiene un quiste en la nariz.

Montero reveló que su hija tenía dos cirugías pendientes, una de ellas era la de su nariz. Sin embargo, a casi dos años después de esta situación, la actriz salió a aclarar a aquellos que la critican en redes y le cuestionan la razón por la cual no ha operado a su hija.

Ivonne Montero seria / Instagram: @ivonnemontero

Checa: John Travolta recuerda a su hijo fallecido con emotivo mensaje a 15 años de su partida.

Ivonne Montero lanza contundente mensaje a quienes le preguntan por qué no han operado a su hija

“Para todas estas personas en esta plataforma de TikTok que están tan preocupadas por la naricita de mi hija, y no sé por qué les preocupa porque no es un tema médico ni le causa ningún problema de autoestima ni de salud, pero ya que están tan preocupados y exigen que les rinda cuentas de lo que pasó con el premio”.

La actriz reveló que la cirugía es por razones estéticas y que actualmente su hija no quiere someterse a ella, por lo que no la obligará a operarse si no lo desea.

“Entiendan que para que se realice una cirugía hay muchas circunstancias que se tienen que dar. En este momento, Antonella no quiere entrar al quirófano para arreglar su nariz. Punto. Se acabó. Para que no estén preocupados, ni se estén con sus preocupaciones, yo no la voy a llevar al quirófano hasta que ella me lo pida”. Ivonne Montero

Montero pidió empatía a los internautas en redes que emiten juicios de valor y comentarios sin tener toda la información necesaria.

Checa: Mariana Robles contactó a Nicandro Díaz: “Sentí su presencia”

“Relájense mucho. No tienen idea de lo que se siente ser una mamá con una hija con una condición especial. Por favor, guarden silencio, infórmense antes de criticar o juzgar”. Ivonne Montero

¿Qué problema de salud tiene la hija de Ivonne Montero?

La pequeña nació una afección cardíaca congénita que afecta su capacidad de oxigenación. Durante su participación en La casa de los famosos, Montero proporcionó más detalles sobre la condición médica de su hija. “Ella nació con las dos arterias en un solo ventrículo, lo que significa que no recibe suficiente oxígeno. La arteria pulmonar estaba muy estrecha, por lo que tuvieron que ensancharla y reestructurar su corazón utilizando parches”, comentó.

Por esta condición, la niña tuvo que ser sometida a intervenciones quirúrgicas delicadas desde los nueve meses de vida. A los dos años, tuvo que enfrentar otra cirugía, en aquella ocasión de corazón abierto. La pequeña también tiene un soplo en el corazón y un quiste benigno en la nariz, pero gracias al apoyo y cariño de Ivonne Montero se mantiene positiva ante las dificultades de la vida.

Checa: Tras infidelidad, Adianez Hernández planea casarse con Augusto Bravo ¡en secreto!