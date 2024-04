Mariana Robles contactó a Nicandro Díaz: “Sentí su presencia”

Mariana Robles, última pareja del productor Nicandro Díaz, vive días muy tristes. Sigue tratando de asimilar su ausencia. Quisiera poder abrazarlo, decirle cuánto lo amaba y regresar el tiempo. Desafortunadamente, no es posible. Jorge Clarividente quiso apoyarla para contactar a Nicandro a través de la espiritualidad. Ambos tuvieron una sesión, de la que Mariana salió conmovida y sorprendida por lo que él le dijo. Y ella nos habló sobre lo que sintió:

“Me sentí triste, pero sí, sentí su presencia (llora). Cuando entré sentí mucha tristeza. Supe que está intranquilo y que nos extrañamos mucho”.

“Después de la sesión sentí mucha paz. Jorge me ayudó mucho. El mensaje de su amor está claro”.

Mariana Robles conmovida contacta a Nicandro Díaz por medio de vidente / Lililiana Carpio

“Entrar y ver su foto fue muy fuerte. Lo tengo en mi casa, pero aquí lo sentí. A él le gustaría que hiciera mi vida, como lo dijo a Jorge. Pero eso sí no. En verdad no podría”. Mariana Robles

Durante la sesión, esto le dijo Nicandro por medio del clarividente: “Tenía miedo a no verte. Dice que eres una buena mujer. Está agradecido contigo. Está molesto a la vez, por las injusticias que están haciendo sus hijos”.

“En tu casa está él. Lo has percibido muchas veces y te habla. Te pide que hables con él cuando te sientas mal. Él te va a escuchar. Ha estado ahí. Sus hijos quieren hacer una guerra negra, sucia. Él no está de acuerdo”.

Mariana Robles contacta a Nicandro Díaz por medio de vidente

“Dice que ama mucho a sus hijos, que están muy vulnerables. Amaba mucho su trabajo. Dice que a él le gustaría que su amigo Juan Antonio estuviera aquí contigo, en esta mesa, en esa silla (no sé quién sea) y Emilio”. Jorge Clarividente

“Te amaba mucho. ¿Fue cremado? ¿Dónde están sus cenizas? Dice: ‘¡Qué injusticia me hicieron! Donde yo estaba acostado, te impidieron que fueras’. Tenía miedo. No recordaba nada, pero sí escuchaba. No sé si estaba inconsciente. Te quiere mucho. Te pide que te alimentes. No has comido bien. Se te baja la presión. Que te hagas un chequeo”.

Jorge pasó en espiritualidad el mensaje de Nicandro y al final le hizo una limpia con flores

Llegó la hora de las preguntas. Mariana dijo: “Quiero que le preguntes qué debo hacer. Que me guíe”.

Jorge Clarividente (JC): “Dice que él es una guía que estará contigo siempre. Era celosito. Pero quiere que hagas tu vida. Que te vayas de vacaciones ahora. Que te alejes. Que no hagas caso de lo que dice la gente, porque eso no le gustaba a él”.

Ella preguntó por la mamá de Nicandro: “Ya no te van a dejar verla. Su mamá se va a poner muy mal. Puede trascender. Su mamá está pidiendo que se la lleve. Ojalá de alguna manera puedas acercarte a ella”.

Su último mensaje: “Mi amor, siempre voy a estar contigo. Mi reina, quiero que estés tranquila. Siempre te voy a cuidar. Te amo mucho. No quiero que sufras”, y finalizó.

Esto agregó Jorge:

“Fue algo muy bonito. Él le dejó mensajes. No lo conocí, pero él estaba aquí. Mariana se sorprendió cuando le dije dos nombres. Ella sí supo de quiénes se trataba. Mariana está muy lastimada. Nicandro lo único que quiere es que ella esté tranquila y que en algún momento haga su vida. También quiere que sus hijos encuentren la paz porque los ama mucho”.

Mariana Robles contacta a Nicandro Díaz por medio de vidente

