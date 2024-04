LCDLF: Acusan a Lupillo de m4ltr4to a Ariadna y explota contra Romeh; habitantes piden responsabilidad social

Una vez más, ‘La casa de los famosos’ está dando de qué hablar, esta vez por el comportamiento de Lupillo Rivera hacia Ariadna Gutiérrez a quien le confesó su amor hace unas semanas en el reality.

Ariadna por su parte seguía teniendo acercamientos con él, hasta que Romeh también le confesó su amor y el cuarto tierra se deshizo por este triángulo amoroso. Según la reina de belleza, Lupillo está ejerciendo supuesto m4ltrat0 hacia ella por no aceptar que le dijo que no quería nada con él, mientras que el cantante argumenta que se siente traicionado porque Romeh no respetó los códigos de hombres al hacerle una cena romántica a Ariadna a escondidas de él, cuando ellos ya habían quedado de ser transparentes en la luch4 por su amor.

Es así que Lupillo se fue al cuarto Agua para no tener más contacto con el cuarto Tierra y esta semana pusieron a la mayoría de los integrantes del cuarto más fuerte hasta ahora del reality en la placa de nominados junto a Geraldine Bazán y Patricia Corcino.

Este domingo, Aleska tenía el derecho de salvar a una nominada y eligió a Geraldine, por lo que la originaria de Puerto Rico es la única que se enfrenta al cuarto Tierra para ver si por fin uno logra ser eliminado.

Romeh y Lupillo se encaran y casi llegan a que la discusión se vuelva física

En medio de esta controversia con Lupillo, en el programa de hoy todo se salió de control cuando el cantante se posicionó con Romeh y le dijo: “Ha sido un placer conocerte. Ha sido un placer aprender de ti. Ha sido un placer enseñarte cosas nuevas. Hay códigos de hombres. Aquí las mujeres no cuentan. Me avergüenza que seas tan labioso”.

Entonces Romeh le contestó: “Lupillo, eres un mentiroso… has m4ltrat4do a Ari. Yo no lo digo. Lo dice ella”, palabras que no le gustaron a Lupillo y encaró a Romeh diciendo: “Te reto. Si es verdad, me salgo yo, y si no, te sales tú”, mientras los conductores le pedían a Paulo y a Melaza que les ayudaran a separarlos para que no hubiera un contacto físico en ese momento.

Lupillo y Romeh estuvieron a punto de golp3ars3 en vivo / Twitter

‘La Jefa’ desmiente m4ltr4to de género en ‘La casa de los famosos’; habitantes piden no desvirtuar el movimiento con acusaciones “falsas”

Previo a este momento, Romeh se posicionó con Ariadna para decir algunas cosas sobre Lupillo y mencionó que era un “traidor, manipulador, mentiroso, machista y una persona que maltr4ta”. Aseguró: “Lo quiero decir porque yo sé que no se va a parar con nosotros. Lupillo, te voy a decir una cosa, cuando una mujer dice ‘no’ es no”.

Sin embargo, ‘la Jefa’ tuvo que pronunciarse al respecto en ese momento a través de los conductores, quienes dejaron claro que no ha habido eso. De lo contrario ya se hubieran tomado medidas al respecto: “La Jefa tiene claro y no ha detectado hasta ahora m4ltrat0 de género ni de ningún tipo. De haberlo es el confesionario donde se presenta estos apuntes ante la Jefa para por supuesto oírlos e investigarlos. Si ustedes consideran que así es, por favor, las invito a que pasen al confesionario”.

Maripily y Ariadna mencionaron que sí han sentido m4ltrat0 por parte de Lupillo, pero los posicionamientos siguieron y la mayoría defendió a Lupillo diciendo que no han visto un mal comportamiento de su parte hacia Ariadna.

Una de ellas fue Aleska, quien le dijo a Ariadna que ella es una sobreviviente de un verdadero m4ltr4to por parte de un hombre, quien lo hizo física y psicológicamente antes de entrar a la casa y hasta la mandó a la cárcel, por lo que no ve ninguna situación alarmante con el comportamiento de Lupillo dentro de La casa: “Me dolió que hayas hablado mal de mi y de mis compañeros. Hoy por hoy, meto las manos al fuego por este señor, por Lupillo. Lo que yo he observado dentro de La casa es que él te ha tratado como una reina. Ha sido un caballero, así que me parece muy mal esta campaña en su contra y siento que es injusto”, dijo.

Por su parte, Ariadna contestó a punto de llorar y con mucho coraje: “Justamente tú no debes hablar de este tema porque solo Dios, Lupillo, mis compañeros y yo sabemos lo que ha pasado”.

Geraldine fue otra de las habitantes que se paró frente a Ariadna y le dijo que la campaña que están haciendo contra Lupillo no era responsable con el público, porque estaban desvirtuando un movimiento del que sí sufren muchas personas afuera: “Me parece súper irresponsable que ondees la bandera del m4ltr4to falsamente. Porque afuera hay hombres y mujeres que realmente sufren de m4ltrat0 y con estas acciones lo único que haces es restarle credibilidad a las verdaderas víctimas”, le dijo, pero Ariadna enfureció diciendo que eso no es verdad.

Al final de la gala, Cristina también apoyó a Lupillo dado que ella sufrió un enfrentamiento por parte de Alfredo Adame en el pasado y comparó la situación diciendo que la palabra m4ltrato es muy fuerte y no deberían usarla en contra de Lupillo, pues ella a pesar de lo que sufrió con Adame, nunca empleó esa palabra y exigió ‘responsabilidad social’ de todos sus compañeros, quienes estuvieron de acuerdo con ella en que no deberían meter las acusaciones de m4ltr4to contra el cantante porque son muy fuertes.