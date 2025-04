Médium advierte a Alicia Villarreal por su futuro: “Tienes que cuidarte mucho”

Alicia Villarreal generó tremenda polémica al hacer una demanda contra su aún esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia familiar. Ahora, su situación ha dado un nuevo giro después de que una médium realizara una lectura de tarot sobre su futuro, lanzando una advertencia sobre su bienestar. ¿Está en peligro?

Alicia Villarreal pidió ayuda en un concierto

Alicia realizó un gesto de auxilio durante su concierto en Zitácuaro, Michoacán hace unas semanas, lo que generó preocupación entre sus seguidores al no saber los detalles detrás de esa llamada de auxilio y saber si estaba en peligro.

La señal, reconocida a nivel internacional como un llamado de ayuda en casos de violencia, se viralizó rápidamente en redes sociales y poco después, se reveló que la cantante había sido hospitalizada tras una presunta agresión por parte de su esposo Cruz Martínez, lo que la llevó a presentar una demanda en su contra.

Puedes ver: Ex de Alicia Villarreal y Dulce asegura: “Arturo Carmona era un mantenido y Cruz me tiene celos y envidia”

Alicia Villarreal pidió ayuda con esta seña en concierto / Instagram

Según información que salió sobre el caso, la agresión ocurrió luego de que Alicia publicara una fotografía junto a su exesposo Arturo Carmona, lo que habría provocado una reacción de celos por parte del productor musical, aunque luego ella lo desmintió e incuso se molestó con su ex por opinar públicamente de la situación que vive actualmente.

Médium advierte a Alicia Villarreal sobre su futuro

Mientras la cantante continúa con su gira y se presentó incluso este fin de semana en el Auditorio Nacional, continúa a su vez con el proceso legal y ‘la Bis médium’ realizó una lectura de tarot en la que reveló detalles sobre lo que podría enfrentar Alicia Villarreal en el futuro.

Según la vidente, la artista experimentará “cambios favorables”, pero también debe mantenerse alerta con su salud, específicamente con problemas en su seno izquierdo. “Tienes que cuidarte mucho”, advirtió la médium, quien también sugirió que recibirá “una especie de recompensa” por parte de una expareja, aunque le recomendó no dejarse convencer.

Mira: ¿Alicia Villarreal repitió con Cruz Martínez lo que hizo con Arturo Carmona? La acusan de fabricar escándalo

Esta predicción ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde los fans de la cantante han mostrado preocupación y apoyo hacia su situación que aún no ha tenido una respuesta clara, ya que también han salido versiones que indican que la cantante supuestamente fabricó el escándalo junto a su hermana para supuestamente vender más boletos para sus conciertos.

Por el momento, las autoridades han impuesto una orden de restricción para que Cruz Martínez no se acerque a Alicia Villarreal mientras continúa la investigación. Aunque no se han revelado más detalles sobre el estado del caso, la cantante ha seguido adelante con sus compromisos profesionales, dejando en claro que no permitirá que esta situación detenga su carrera, pero dejó claro que no dejará que su ex se le acerque.

Mientras tanto, el público sigue atento a lo que ocurra con la demanda y ahora también están atentos a ver si las predicciones de la médium se cumplirán en el futuro cercano.

Entérate: Alicia Villarreal revela que su abuela, Socorro, murió por violencia de género y que temió vivir lo mismo