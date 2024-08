Ivonne Montero les pone un alto a los haters: “¿Qué j0didos te importa?”

Aunque las redes sociales pueden ser una gran herramienta para las celebridades, lamentablemente también son espacios para que los haters desahoguen sus críticas y comentarios negativos contra un famoso y muchas veces se les pasa la mano.

En esta ocasión, Ivonne Montero ha decidido no quedarse callada frente a las críticas que ha recibido en redes sociales de haters. Después de compartir un video en el que lucía un maquillaje oscuro y un labial rojo desde una terraza, algunos internautas no tardaron en hacer comentarios negativos sobre su apariencia. La actriz y cantante no tardó en responder a sus detractores con un contundente mensaje, muy segura de su autoestima y su belleza.

Ivonne Montero pone un alto a los haters

"¿Qué j0did0s te importa cómo me maquillo yo?”, exclamó Montero en un video en respuesta a quienes criticaron su look. Lo que comenzó como un momento para compartir un atardecer y disfrutar de la vida, se convirtió en una polémica de comentarios despectivos, algo que Montero lamentó profundamente.

“Es increíble que, en lugar de apreciar un momento tan hermoso, prefieran enfocarse en lo negativo, en criticar por el simple hecho de querer molestar”, dijo la actriz, claramente molesta.

Ivonne Montero criticada por su exceso de maquillaje / Instagram: @ivonnemonteroof

“Después de 25 años de carrera, la gente debería saber cómo soy, que me gusta arreglarme y sentirme bien. Si no te gusta, no tienes que decir nada. No te estoy pidiendo tu opinión”. Ivonne Montero

Montero reflexionó sobre la agresividad que se ha vuelto común en las redes sociales y en la sociedad en general. “Estamos viviendo una época de mucha agresión, tanto verbal como visual y energética. Es preocupante ver hacia dónde nos estamos dirigiendo como sociedad”, advirtió.

La actriz explicó que ese día estaba más maquillada de lo habitual porque asistió a una fiesta temática, pero dejó claro que, aunque fuera su maquillaje normal, eso no debería ser motivo de crítica. Es evidente que la actriz y cantante tiene muy alta su autoestima, sabe su belleza y se enfoca en el bodypositive.

“Si no te gusta, cámbiale. No me interesa escuchar o leer críticas malintencionadas porque no van a cambiar quién soy. Tengo 50 años y soy libre de ser como quiera ser”, afirmó con determinación. Ivonne Montero

Finalmente, Montero subrayó que, aunque todos tienen derecho a opinar, existe una línea entre dar una opinión y ofender.

“Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Criticar solo demuestra que te molesta lo que alguien más está viviendo o haciendo, y eso habla más de ti que de la persona que criticas. Guárdate tus críticas”, concluyó, poniendo fin a la polémica con un mensaje de amor propio y respeto.

Fans defienden a Ivonne Montero de las críticas

Ivonne Montero no solo respondió con firmeza a las críticas de que recibió en redes sociales por su maquillaje, sino que también recibió una oleada de apoyo de sus seguidores, quienes no dudaron en defenderla y enviarle mensajes de aliento.

"¡Tú eres bella con maquillaje o sin maquillaje! Éxitos siempre, mi bella Ivonne. Y a los haters, pues que creen, no nos importa su opinión. Next, si no les gusta, pues váyanse y listo”, comentó uno de sus fans, destacando la indiferencia hacia las críticas malintencionadas.

Otro mensaje de apoyo expresó: “Eres hermosa, y qué pena que mirando un amanecer tan hermoso solo pasen a observar y criticar un maquillaje que, por cierto, las que te conocemos, sabemos que es parte de tu estilo”. Estos mensajes reflejan el cariño y la admiración que sus seguidores sienten por ella, reafirmando que, a pesar de las críticas, Montero sigue siendo una figura querida y respetada.

