Rocío Sánchez Azuara revela que no soporta al Capi Pérez: “Me cae de la fregada”

Fue en el más reciente episodio de YouTube, Anetteando con Anette Cuburu que la conductora Rocío Sánchez Azuara reveló las razones por las que no tolera a Capi Pérez.

Para muchos es sorpresa que el comediante y conductor de Venga la alegría no sea del agrado de muchas celebridades. Pues se destaca por conectar con su audiencia, sobre todo por su humor. Sin embargo, se sabe que sus bromas y parodias no siempre dejan en bien a los famosos. Esta sería una razón por la cual Rocío lo detestaría, según se especula.

Capi Pérez / Instagram: @elcapiperez

Ve: Nicola Porcella anuncia que será conductor de un programa de televisión ¡Se sigue abriendo puertas!

Rocío Sánchez Azuara no le niega a Anette Cuburu que el Capi Pérez no le pasa

En la plática con Annete, la anfitriona del pódcast comenzó a leer los comentarios y uno de ellos aseguraba que la entrevistada odiaba al conductor. De inmediato Cuburu preguntó “¿Por qué dicen que odias al Capi Pérez?”, a lo que la conductora respondió “Por qué sí, porque me cae de la fregada”.

Sin titubear y mostrándose totalmente sería sobre la pregunta, Rocío Sánchez Azuara expresó con más de una palabra que el Capi Pérez no es de su gracia.

“Me parece irreverente, me cae muy mal, me cae súper mal y se lo digo en su cara, además”. Rocío Sánchez Azuara

Lee: Actriz mexicana dice que tuvo relaciones con The Weeknd; las redes la tunden y ella se defiende

¿Qué provocó el odio de Rocío Sánchez Azuara al Capi Pérez?

La conductora de Acércate a Rocío, dejo ver que no se llevan desde que él “me faltó al respeto en un momento”, subrayando “se equivocó, se metió donde no debía”. Sin embargo, no entro en detalles.

Rocío Sánchez Azuara dejó claro que a su edad ya no tiene qué preocuparse por decir “me cae de maravilla, ni madres”, pues aprendió que eso ya no va con ella en su vida. Y que sin problema alguno, enfrentaría al conductor para decirlo de frente.

Te puede interesar: Hija de Carlos Bremer habla de la amabilidad de Luis Miguel tras la muerte del empresario

¿Ya respondió el Capi Prez?

Hasta el momento, el comediante Capi Pérez no se ha pronunciado al respecto. ¿Será que hará alguna parodia del tema? Tal vez pronto lo sabremos.