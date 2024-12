Shanik Berman y Margarita Gralia protagonizan tenso momento en ‘Montse & Joe': “Apruébate tú misma”

Shanik Berman y Margarita Gralia protagonizaron un tremendo momento incómodo en plena plática en el programa de Unicable ‘Montse & Joe’. ¿Se pelearon?

Hace unos días, la también protagonista de la telenovela de TV Azteca ‘Amor en custodia’ fue la más reciente invitada al programa de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

Todo se tornó como una amena plática, hasta que Margarita le lanzó un contundente cuestionamiento a la periodista, también colaboradora de TVNotas, con respecto a su calidad humana. ¿Qué pasó?

¿Qué le preguntó Margarita Gralia a Shanik Berman que la incomdó?

Como parte del día de Acción de Gracias, Pepillo Origel, Montserrat Oliver, Yolanda Andrade, Shanik Berman y Martha Figueroa compartieron una lujosa cena junto a Margarita.

En ese momento, todas las personalidades reflexionaron sobre temas de la vida cotidiana y cómo se han desenvuelto como personas.

Por esta razón, y bajo el contexto de que Berman se ha mostrado como una mujer extrovertida en la industria, lo que la ha llevado a ser objeto de críticas en redes sociales, Margarita le cuestionó si se considera “una buena persona”. Esto, luego de que comentaran sobre su comportamiento en ‘La casa de los famosos México’.

¡Shanik se quedó sin palabras!

"¿Tú te consideras una buena persona? Te lo pregunto porque, si tú consideras que eres una buena persona, no necesitas cambiar nada. Está bien todo. Eres una gente que eres más extrovertida, nada más, pero ¿y, cuál es el defecto de eso?”, le dijo Margarita a Shanik.

Luego de este fuerte cuestionamiento, la periodista de espectáculos se percibió un tanto incómoda por la pregunta de Gralia. Incluso, manifestó que “le contestaría después del corte”.

Shanik Berman se incómoda por fuerte pregunta de Margarita Gralia sobre su calidad como persona

Aunque Shanik no contestó en un principio, todos los presentes externaron que no es una mala persona, sino que tiene una personalidad “alocada”. No obstante, luego de unos minutos, Berman respondió un tanto pensativa:

“Lo contesto después del corte. La verdad, no sé si soy una buena persona. Me siento sospechosa. No, me gustaría más, que con el corazón en la mano, me digas si soy buena persona” Shanik Berman

Por su parte, Margarita, nuevamente, tomó la palabra y le dijo que ella sí la considera una buena persona, pero “siempre busca la aprobación” de los demás.

“Yo creo que eres buena persona, pero estás buscando siempre la aprobación. Buscas mucho la aprobación y está bien como eres. Apruébate tú misma”, agregó Margarita.

Sin embargo, al notar la incomodidad de Shanik, los demás optaron por cambiar de tema y seguir con la maravillosa cena en ‘Montse & Joe’.

Así fue el incómodo momento: