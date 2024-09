Shanik Berman ¿regresará a ‘La casa de los famosos México’? ¡Esta dispuesta a limosnear para volver a entrar!

Shanik Berman fue una de las personalidades favoritas de ‘La casa de los famosos México’ segunda temporada. En redes sociales, sus fuertes preguntas, así como revelaciones fueron celebradas por internautas.

Sus mejores momentos en el reality se hicieron virales, específicamente en TikTok. Sin embargo, su relación con Adrián Marcelo la llevó a ser la segunda eliminada del reality en esta edición.

Ahora, la también colaboradora de TVNotas participa como panelista en las galas del show de Televisa. No obstante, dejó claro que tiene mucho más que platicar de su experiencia en ‘La casa’. ¡TVNotas la invitó a ‘El mitrangrit de Horacio’!

Liliana Carpio

Te puede interesar la entrevista de TVNotas en “El mitangrit de Horacio” con Manelyk, la chica reality más perr... de México en Youtube y en tu plataforma favorita de pódcast.

Shanik Berman revela que ‘La casa de los famosos México’ no fue un trabajo para ella

El pasado jueves 29 de agosto, TVNotas estrenó un nuevo capítulo de El mitangrit de Horacio. En esta ocasión, la invitada fue Shanik Berman, reconocida periodista de espectáculos.

En esta plática, Shanik confesó que su trabajo en ‘La casa de los famosos México’ se adaptó verdaderamente a su personalidad.

“Yo soy así… Todo el mundo me dice: ‘¿Me está entrevistando?’. No, no, es que así soy yo. Entonces, me quedó perfecto ser periodista (y entrar a ‘La casa de los famosos México’)”. Shanik Berman

Liliana Carpio

Te puede interesar la entrevista de TVNotas en “El mitangrit de Horacio Villalobos": Karime Pindter: la reina de ‘Acapulco shore’ directo a ‘La casa de los famosos México’ en YouTube y en tu plataforma favorita de pódcast.

La periodista también habló acerca de su relación con Adrián Marcelo y Mariana Echeverría, aunque, cuando salió de ‘La casa’ se lanzó en contra del regiomontano. En esta ocasión, recalcó que “ya lo quiere otra vez”. En cuanto a la conductora, manifestó que le confesó que la veía como una hija, pese a ser más joven que ella.

“A quien yo adoraba y, supongo, que en cuatro días lo voy a volver a adorar, estoy ahorita tablas, era Adrián Marcelo”, dijo Shanik.

“Me enchilé, el día que salí, con Mario, después me enchilé con Adrián Marcelo, pero luego me enchilé conmigo, porque nadie te puede traicionar, si tú no te pones de pechito”. Shanik Berman

No obstante, la periodista aseguró que ya perdonó al regiomontano. Aseguró que “él no le hizo nada”.

“Él no me hizo nada, yo me lo hice a mí… En la vida, toda acción conlleva una reacción”, comentó.

Liliana Carpio

Mira: ¿Chessman entrará a ‘La casa de los famosos México’ para enfrentar a Adrián Marcelo?

Shanik Berman cuenta su experiencia en el cuarto ‘Mar’

Por otro lado, Shanik también habló de sus demás compañeros de habitación, tal como Karime Pindter. Aseguró que no quería que Jorgito durmiera entre ellas porque sabía que la exshore es una “caliente”.

Shanik Berman “Todos roncaban en mi cuarto y mi esposo no se mueve ni ronca. Yo no quería que Jorgito durmiera entre Karime y yo, porque yo sé que ella es una caliente”.

Además, remarcó que no todos sus compañeros del cuarto ‘Mar’ no la dejaban dormir por los ronquidos.

Shanik Berman llorando en La casa de los famosos México / YT: Canal 5

¿Shanik Berman regresará a ‘La casa de los famosos México’?

Finalmente, Shanik Berman recordó a las personas que su hija hizo una petición en change.org para que ella tenga una segunda oportunidad en ‘La casa de los famosos México’. ¡Quiere volver a entrar!

“Esto es una petición, supremamente urgente. Mi hija hizo una petición para que me vuelvan a meter a ‘La casa’. Yo me quería suic… cuando me sacaron. Claro (quiero volver a entrar)”. Shanik Berman

Sin duda, Shanik fue una de las personalidades que más creó contenido en las redes sociales por su estancia en ‘La casa de los famosos México’. ¿Será que regresará?

AQUÍ puedes ver la entrevista completa de Horacio Villalobos con Shanik Berman en YouTube y búscanos también en tu plataforma favorita de pódcast.

‘El mitangrit de Horacio’ llegó para quedarse

‘El mitangrit’ de Horacio estrena un nuevo capítulo cada jueves a las 8:00 pm por el canal de YouTube de TVNotas y ahora también en pódcast. En este espacio, Horario Villalobos platica con invitados de manera divertida y sin filtros. ¡Nos contarán todos sus secretos! ¡No te lo puedes perder!