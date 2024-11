Maryfer Centeno analiza lenguaje corporal de Cazzu tras su regreso: “Es una mujer a la que no pudieron tirar”

El regreso de Cazzu, la reconocida cantante argentina y expareja de Christian Nodal, ha desatado una ola de emociones en redes sociales. Su reciente publicación en Instagram, que incluyó un fragmento del cuento El Huésped, ha dado mucho de qué hablar. En este contexto, Maryfer Centeno, especialista en lenguaje corporal, analizó tanto su reaparición como el mensaje que compartió, el cual muchos interpretaron como una indirecta hacia Nodal, quien recientemente contrajo matrimonio con Ángela Aguilar.

Cazzu, quien durante meses estuvo en el ojo del huracán tras su ruptura con Nodal, volvió a mostrarse ante sus seguidores con una serie de imágenes que resumen su vida reciente.

Según Centeno, esta aparición simboliza fortaleza y reinvención, comparando a la artista con el Ave Fénix.

“Regresa segura, fuerte, contenta con quién es, haciendo ejercicio. (...) Vemos a una Cazzu que con esta suavidad y esta dulzura que la caracteriza, está diciendo que le dolió. La vemos haciendo música, la vemos reinventándose, la vemos más guapa.. es una mujer a la que no lograron tirar. Grande Cazzu” Maryfer Centeno

Mira: ¿Cazzu vs. Ángela Aguilar? TV Azteca buscaría a la argentina para ‘Las Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe

Cazzu se recuperó a sí misma

Además, Centeno destacó un fenómeno que suele acompañar a las mujeres tras un rompimiento. “Hay un estudio que dice que cuando una mujer termina con una pareja se pone más guapa. Yo creo que se debe a que te vas recuperando a ti misma, te vas recordando quién eres, sobre todo después de los duelos. (...) Además, está cantando mejor que nunca”, afirmó. Según su análisis, la calma y el tiempo que Cazzu tomó para sanar son evidentes en su renovada energía. “Me parece que es un momento extraordinario”, concluyó.

El simbolismo detrás del mensaje de Cazzu

En la publicación que compartió, Cazzu incluyó un fragmento del cuento ‘El huésped’, una decisión que Maryfer Centeno interpretó como profundamente significativa.

El texto habla de dos mujeres que, aunque solas, comparten un odio que las impulsa a tomar una decisión crucial. “¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio... Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría”, dice parte del pasaje.

Para Centeno, estas palabras reflejan el estado emocional de la cantante: “No me parece que esta hojita sea escogida de la nada, me parece que esta hojita es el claro ejemplo de que esta mujer está en reconstrucción, de una mujer que está dispuesta a decir absolutamente todo lo que siente... una mujer a la que no lograron tirar”.

La especialista también señaló que al aludir al tema de la soledad, Cazzu parece validar su propio proceso de duelo.

Mira: Cazzu tendría que pagarle 9 millones de dólares a Nodal por romper contrato de confidencialidad, reportan

Cazzu podría cantarle a la Virgen en TV Azteca / Instagram

Cazzu trasnforma su dolor en arte

Cazzu nunca ha negado el dolor que le causó su ruptura. En palabras de Centeno:

“No está negando lo que le dolió, al contrario, lo está reconociendo y está haciendo arte con eso”. Según su análisis, este proceso de sanación no solo le ha permitido a la cantante reencontrarse consigo misma, sino que también la ha llevado a un momento artístico.

El regreso de Cazzu, con su seguridad renovada y su música como vehículo de expresión, se ha convertido en un poderoso mensaje: a pesar de las adversidades, sigue en pie y más fuerte que nunca.

Mira: Hermano de Ángela Aguilar se declara fan de Cazzu y responde a quienes lo critican por seguirla