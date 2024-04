El elenco de la telenovela ´Vivir de amor´ festeja el cumpleaños del súper villanazo, Josh Gutiérrez

La telenovela ´Vivir de amor´ ha sido todo un éxito en la barra vespertina de Las estrellas y entre su elenco se ha generado una gran camaradería y amistad.

Por eso, este pasado miércoles 10 de abril, la producción y actores le celebraron su cumpleaños a Josh Gutiérrez.

Compañeros de ‘Vivir de amor’ con pastel de cumpleaños para Josh Gutiérrez, el villano / Cortesía de la producción

En esta telenovela Josh encarna a Misael, el súper villano de la historia que ha puesto a temblar a todo el público con sus maldades, pero en la vida real es muy querido por todos sus compañeros.

La celebración se llevó a cabo en el foro donde se graba la telenovela y estuvieron presentes actores como René Strickler, Eugenia Cauduro que le cantaron Las mañanitas con mucho cariño.

Compañeros de la novela ‘Vivir de amor’ con un pastel de Josh Gutiérrez, el villano / Cortesía de la producción

El festejado sopló las velas del pastel de chocolate que le llevaron y nos reveló su deseo “salud principalmente ¡y que haya una segunda temporada de ´Vivir de amor´”, en la que Eugenia Cauduro ahora quiere ser su mamá en la historia.

Josh nos dijo: “Mi mejor regalo hoy ha sido estar trabajando en esto que tanto me apasiona y estar rodeado de la gente que quiero muchísimo, tengo compañeros extraordinarios. La primera persona que me felicitó fue mi mamá, a la medianoche. Me siento tan bendecido en lo laboral, lo personal, lo familiar, y a seguir con el éxito de la telenovela”.

