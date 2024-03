El villano de El amor no tiene receta es Tiago Correa, un chileno a la conquista de México

En la telenovela El amor no tiene receta, si un personaje ha llamado la atención por su nivel de maldad es el de Mauro, interpretado por Tiago Correa.

Tiago Correa sentado en el piso mira hacia afuera de una puerta / Cortesía del artista

¿Quién es Tiago Correa, Mauro en El amor no tiene receta?

Tiago nació en Santiago de Chile, el 28 de agosto. Estudió en la Escuela del Gesto y la Imagen y La Mancha, escuela de teatro físico, también en Chile. Egresó en 2001.

“Inicié mi carrera haciendo teatro callejero en la compañía “Colectivo Plancton”. En el primer año de egresado inicié también con una película “Machuca” y una serie juvenil: Bienvenida realidad. La industria del entretenimiento mexicano siempre me había parecido el corazón de la industria latina. Quería crecer como artista y vi que aquí era el lugar para hacerlo. Espero con el tiempo ser un aporte a México y su gente”.

“De México amo su diversidad de flora y fauna, la alegría de vivir de su gente, la diversidad cultural de lenguas, etnias, costumbres y no se diga la comida a lo largo de sus estados, hasta llegar a la explosión de las artes que estamos viviendo en CDMX. La música, artes plásticas, teatros, literatura, entretenimiento y obvio, soy súper fan del tequila”.

Tiago Correa posando / Cortesía del artista

“De mi país extraño a mi familia: mi padre, mi hermana y un sobrino. Mi madre es brasileña y mi hermana y yo crecimos en Brasil hasta los ocho años. También extraño los mariscos deliciosos que hay a lo largo de la costa de Chile”.

“Ahora soy inmensamente feliz en México y no pretendo moverme. Soy migrante y México me abrazó de una manera tan hermosa que quiero retribuirles con mi trabajo y esforzándome en cada proyecto para dejar en sus corazones el nombre de Tiago Correa”.

“Mi productora Guannaby films la formé hace dos años con Luis Emilio Guzmán, escritor chileno y Christian Tappan. En conversaciones post pandemia, nos dimos cuenta que queríamos contar historias juntos. Desarrollar aquellas historias que nos gustaría ver como espectadores. Nos dedicamos a crear y desarrollar series y películas. Pronto podremos mostrarles algo de lo que estamos haciendo”.

¿Cómo llegó Tiago Correa a El amor no tiene receta?

“Juan (Osorio) me pidió que lo fuera a ver. No nos conocíamos. Cuando llegué, me dijo que Erick Morales, el director de la novela, le había mostrado mi trabajo y que ambos estaban convencidos de que tenía el talento para interpretar a Mauro, que confiaba mucho en lo que había visto de mi actuación para que pudiera darle esa humanidad que necesitaba el personaje y su dualidad emocional y valórica, ya que Mauro se debate constantemente entre el mal y el bien”.

Tiago Correa con logo de la novela El amor no tiene receta / Cortesía del artista

“En la calle me están dando mucho cariño. Es maravilloso. Se me acercan y me dicen: '¡Qué malo eres, Mauro, pero te quiero porque se ve que eres bueno!’. Luego piensan y me dicen: “A ver, la neta, ¿eres bueno o malo?’ Es lo que esperaba lograr con el personaje, esa interrogante”.

“Me divierto un montón con el personaje. Tiene tantos rostros, que con una es de una manera, que con otro es de otra manera. Mauro es un camaleón de mil rostros porque sabe cómo conseguir lo que quiere de las personas. Y es delicioso ser perversamente villano y luego en otra escena, bueno, por el amor que le tiene a su sobrina y el que está desarrollando por Mireya (Luz Ramos). Cada día el set para mí es como ir a centro de diversiones. Tenemos una producción impecable, Juan es un productor atento a cada detalle. A esto sumarle que nuestros técnicos, directores y el elenco son artistas talentosísimos que hacen fácil hacer una novela con tanto sabor y corazón como “El amor no tiene receta”.

