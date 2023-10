Danilo Carrera se une a Hoy Día y asegura que planea seducir a Chiky Bombom

Este martes el actor y presentador ecuatoriano, Danilo Carrera se integró como conductor al programa matutino de Telemundo, Hoy día junto a Penélope Menchaca, Daniel Arenas, Chiky Bombom, Anette Cuburu y Andrea Meza.

“La verdad es que estoy muy feliz de ser parte de esta familia, de mi nueva familia. Ya después les voy a estar platicando de los proyectos en los que voy a estar trabajando aquí en la cadena, pero mientras tanto voy a estar aquí en Hoy Día con todos ustedes todas las mañanas”. Danilo Carrera

El conductor de la reciente edición de los Premios Billboard de la Música Latina 2023, anunció en septiembre la firma de su contrato con Telemundo, empresa con la que inicia este nuevo proyecto.

Danilo Carrera en Hoy Día.

No obstante, Danilo aprovechó las cámaras de Hoy Día para declarar que tiene un nuevo objetivo dentro del programa.

“La gente me pregunta cuál es tu próximo proyecto y tengo que decir que es seducir a la Chiky Bombom”, dijo con humor y agregó “El día que hicieron mi presentación en Telemundo dije yo voy a venir a Hoy Día hasta que la Chiky me preste atención, me seduzca, el día que eso cambie me voy. Todo depende de ella”, comentó entre broma, mientras Chiky Bombom afirmó que se enamoraba rápido.

Cabe recordar que, Danilo Carrera aseguró en septiembre que la cadena hispana tiene para él varios proyectos en puerta, entre ellos series y telenovelas.

Te puede interesar: Danilo Carrera: Ni cuidando a su mamá ni cansado de la TV ¡Se fue a Telemundo!