Hermana de Daniel Bisogno afirma que Pati Chapoy no lo presionó para volver a Ventaneando como se rumoraba

El lunes 4 de noviembre, Daniel Bisogno tenía previsto regresar a ‘Ventaneando’ tras su recuperación del trasplante de hígado. Sin embargo, debido a un nuevo problema de salud, tuvo que posponer su reincorporación al programa.

Pati Chapoy en ese momento salió a dar la cara por su amigo y compañero, explicando lo que había sucedido.

Así anunciaron que Daniel no regresaría a Ventaneando hoy

A pesar del informe oficial emitido en “Ventaneando” sobre el estado de salud de Daniel Bisogno, el canal de YouTube Kadri Paparazzi ha presentado una versión distinta de los hechos. Según sus investigaciones, el conductor no se desmayó en el estacionamiento de TV Azteca como se había informado inicialmente, sino en su camerino mientras se preparaba para la emisión del programa.

De acuerdo con Kadri Paparazzi, Bisogno habría requerido atención médica inmediata y habría sido reanimado por paramédicos en el lugar. Posteriormente, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Las cámaras del programa captaron al conductor llegando al hospital en silla de ruedas, lo que sugiere que su condición era más grave de lo que se había comunicado oficialmente.

“Me acaban de enviar un mensaje que dice que está ingresado nuevamente, que esta vez está nuevamente en terapia intensiva, que es muy delicado… Es grave. Nos están confirmando. Hasta ahora no tenemos acceso al reporte médico pero lo tendremos”, dijo ‘el Lobo’.

Además, se dijo que a pesar de lo dicho por Daniel, sobre tener luz verde para poder acudir al foro sería Pati Chapoy quien presuntamente lo presionaba a presentarse.

“Pati casi obliga a Daniel para estar frente a las cámaras y cada que hace eso, él recae... Daniel comenzó a sentirse mal cuando lo estaban maquillando y no pudo regresar al programa comandado por Pati Chapoy. Nosotros nos enteramos de la verdad. Daniel fue trasladado al Hospital Ángeles de Pedregal.... Si vas a revisión, no entras por urgencias en silla de ruedas atendido por el personal del hospital”

Ahora es su hermana quien ha salido a desmentir lo dicho, asegurando que Daniel y sus médicos estaban en común acuerdo para poder regresar.

Ivette Bisogno, hermana del conductor Daniel Bisogno, salió en defensa de Pati Chapoy y desmintió las especulaciones sobre la salud de su hermano y su regreso a Ventaneando. En una entrevista exclusiva para Kadri Paparazzi, Ivette aclaró que la periodista ha sido todo lo contrario a presionar a Daniel para que vuelva al programa, priorizando en todo momento su recuperación.

Además, también confronto a los reporteros diciéndoles que los paramédicos nunca llegaron, pues fue ella misma quien lo llevo a una revisión.

Iveth Bisogno



“Ayer dijeron que mi hermano había ingresado, pero no es cierto. Primero mencionaron en TV Azteca que habían llegado los paramédicos porque supuestamente se había desmayado, pero eso tampoco es cierto. Ni siquiera entró al canal, no pudimos entrar porque se desvaneció. Entonces, ¿cómo es posible que digan eso? Entiendo que es para dar la nota, pero los paramédicos no llegaron porque yo misma lo llevé al doctor.”