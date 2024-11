Daniel Bisogno estaría en terapia intensiva, informa Kadri paparazzi

Este lunes 4 de noviembre, Daniel Bisogno haría su reaparición en ‘Ventaneando’ luego de unas semanas de estar recuperación por el trasplante de hígado al que se sometió. Sin embargo, el conductor no pudo hacer su regreso debido a que se sintió mal de salud nuevamente, según indicaron sus compañeros y la misma Pati Chapoy.

“El viernes anunciamos el regreso de Daniel Bisogno, pero lamentablemente no se pudo presentar porque tuvo que asistir a una serie de exámenes que le tuvieron que hacer por haber presentado una crisis, sin mayor problema, pero a final de cuentas, él tiene que cuidar su estado de salud para regresar cuando sea posible y que él este perfectamente bien, sin atravesar ninguna crisis”, indicó la titular del programa.

A lo que Pedro Sola añadió: “Lo que pasó no fue cosa menor (el trasplante), entonces sí debe ser muy difícil y si de repente no se siente muy bien hay que atenderse”.

Por si no lo viste: Daniel Bisogno pospone su regreso a Ventaneando por crisis de salud

Así anunciaron que Daniel no regresaría a Ventaneando hoy / Captura de pantalla

¿Qué le habría pasado a Daniel Bisogno este 4 de noviembre de 2024?

Luego del informe oficial emitido en ‘Ventaneando’, Kadri paparazzi informó en YouTube lo que habría sucedido con el querido ‘Muñeco’. Según comentaron, el conductor ya se encontraba en TV Azteca cuando se desvaneció y habría tenido que ser atendido por los paramédicos que lo habrían mandado a urgencias.

Las cámaras de Kadri paparazzi, presuntamente captaron a Daniel Bisogno llegando al hospital “arrastrando los pies” y solicitando ayuda para tener movilidad en silla de ruedas. Y es que aunque llegó por su propio pie al hospital, supuestamente tenía mucha dificultad para mantenerse en pie.

No te pierdas: ¡Daniel Bisogno anuncia su regreso a ‘Ventaneando’! tras problemas de salud

Daniel Bisogno llegando al hospital por su propio pie mientras le acercan una silla de ruedas / YouTube

El conductor de Kadri paparazzi conocido como ‘el Lobo’ comentó que según sus fuentes, Daniel fue “reanimado” en TV Azteca donde su chofer ya lo esperaba para salir hacia el hospital que se encuentra cerca de la televisora.

Además, en dicho canal de YouTube, en el momento que presentaban los pormenores de la salud del conductor, dieron a conocer que la fuente que les ha estado dando el parte médico de Bisogno, desde las crisis de salud que ha presentado anteriormente, les informó que Daniel estaba siendo ingresado supuestamente de nuevo en terapia intensiva.

“Me acaban de enviar un mensaje que dice que está ingresado nuevamente, que esta vez está nuevamente en terapia intensiva, que es muy delicado… es grave, nos están confirmando, hasta ahora no tenemos acceso al reporte médico pero lo tendremos”, dijo ‘el Lobo’.

Checa: Famosa conductora de Cuéntamelo Ya! queda sorda a los 46 años

Daniel Bisogno manda mensaje acerca de su regreso a ‘Ventaneando’

Hasta el momento ni la familia de Daniel ni ‘Ventaneando’ ha informado lo que sucede con el querido conductor. Sin embargo, el propio ‘Muñeco’ hoy por la mañana se había mostrado emocionado por regresar al foro de televisión del programa de espectáculos, por lo que escribió: “Con mi familia y con ustedes público querido! Qué medicina más grande que ustedes para esta recuperación?”, comentó junto a un corazón expresando su cariño.

Con mi familia y con ustedes público querido! Qué medicina más grande que ustedes para esta recuperación? ❤️ https://t.co/MkgWEp7mob — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) November 4, 2024

El pasado viernes, Daniel dijo que los doctores ya le habían autorizado regresar al trabajo. “¿Qué creen? Can... can… can… Efectivamente, público querido, ya estamos de regreso, su ‘Muñeco’ vuelve a ‘Ventaneando’, ya ve que hierba mala nunca muere. Pues aquí seguimos después de este largo proceso médico, me siento perfectamente bien”, declaró. Agradecido por el apoyo recibido, el conductor enfatizó que este trasplante representa una cura definitiva para su salud.

“Ya todo está cada vez mejor. A dos meses de este último procedimiento y definitivo, que fue el trasplante de hígado, donde me siento perfectamente bien. Y esta vez sí fue, pues ya la cura, digamos que lo demás había sido paliativo en lo que llegaba esto. Y ahora sí, pues he estado en dos meses de recuperación, pero ya puedo empezar a ser pian, pianito”.

En este sentido mencionó que no podría integrarse de lleno pero y iría poco a poco: “Aunque no crean que… me voy a tardar mucho en estar diario, eso sí se los aviso, pero público querido, gracias por sus oraciones, gracias de verdad. Ahora sí que, gracias a ustedes, estamos aquí. Un beso con todo mi corazón. Lunes, una de la tarde, Azteca Uno, Ventaneando… Ahí nos vemos”, dijo.

Nuestro querido Daniel Bisogno anunció su regreso a Ventaneando.🎉🎊👨🏻‍🦰🎊🎉 https://t.co/Sw6WLU8mBS — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 1, 2024

Recordemos que hace unos días trascendió que el conductor supuestamente había tenido un incidente durante una entrevista que estaba concediendo a Pati Chapoy en su casa. Los reportes no confirmados mencionaron que a los 20 minutos de la conversación, Daniel habría experimentado vómitos y comenzó a sentirse mal, por lo que tuvo una revisión médica.

Cabe destacar que la información presentada por Kadri no es oficial y tendremos que esperar a que la familia de Daniel de más detalles del estado de salud del querido conductor.