Daniel Bisogno pospone su regreso a Ventaneando ¿Cómo está el conductor de salud?

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Daniel Bisogno. Hace pocas semanas, se sometió a un trasplante de hígado. Si bien el procedimiento fue exitoso y pudo seguir recuperándose en casa, poco después fue hospitalizado con síntomas de fiebre.

En ese entonces, su hermano, Alex Bisogno, explicó que el conductor había contraído una bacteria que puede “aparecer en el estómago de cualquier persona”. Sin embargo, a modo de prevención, lo trasladaron a terapia intensiva.

Afortunadamente, pudo superar esta situación y fue dado de alta posteriormente. Pese a esto, la salud del también actor de teatro sigue siendo tema de preocupación, pues se dijo que, supuestamente, comenzó a sentirse mal durante una reciente entrevista con Pati Chapoy.

Al parecer, a los 20 minutos de la conversación, habría presentado vómitos y dolor abdominal. Tras ese presunto episodio, se sometió a una evaluación médica y los especialistas le habrían dicho que ya podía regresar a trabajar.

Daniel Bisogno / Instagram: Daniel Bisogno

Daniel Bisogno confirmó que regresaría a ‘Ventaneando’ este lunes 4 de noviembre

El pasado viernes 1 de noviembre, el programa ‘Ventaneando’ presentó un audio en el que Bisogno aseguraba que estaría de regreso este lunes 4 de noviembre. No obstante, aclaró que no estaría todos los días, pues todavía no se recuperaba por completo.

“Me voy a tardar mucho en estar diario, eso sí se los aviso, pero público querido, gracias por sus oraciones, gracias de verdad. Ahora sí que, gracias a ustedes, estamos aquí. Un beso con todo mi corazón. Lunes, una de la tarde, Azteca Uno, Ventaneando… Ahí nos vemos”, expresó el presentador.

Horas antes de la emisión de este lunes, Daniel agradeció todo el amor y cariño del público, asegurando que eso ha sido su “mejor medicina”.

Daniel Bisogno “¡Con mi familia y con ustedes público querido! Qué medicina más grande que ustedes para esta recuperación”

¿Cómo está Daniel Bisogno de salud? Pospuso su regreso a ‘Ventaneando’

En la transmisión de este 4 de noviembre, Pati Chapoy mencionó que Daniel Bisogno no pudo estar presente en el programa debido a que tuvo que ir al hospital para realizarse unos exámenes médicos por una “crisis de salud menor”.

“Lamentablemente, no ha sido así porque tuvo que asistir a una serie de exámenes que le tuvieron que hacer por haber presentado una crisis sin mayor problema, pero, al final de cuentas, él debe cuidar su estado de salud para regresar cuando sea posible” Pati Chapoy

Por su parte, el resto de los presentadores le pidieron a Daniel que “no se desesperara”, pues su lugar en el programa está “bien guardado”.

“Lo que pasó no fue cosa menor. Debe ser muy difícil y, si de repente no se siente muy bien, debe atenderse”, expresó Pedro Sola.

Hasta el momento, se desconoce cuándo será el regreso de Daniel Bisogno al programa. No obstante, se especula que podría ser en las próximas semanas.

