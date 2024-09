Daniel Bisogno: actualización de su salud “un procedimiento delicado, sí puede acarrear consecuencias graves”

Durante la noche del pasado 4 de septiembre, Daniel Bisogno se sometió a un trasplante de hígado. Esto, luego de que, meses atrás, los médicos le detectaran un daño irreversible en dicho órgano.

En aquel momento, Alex Bisogno, hermano de Daniel, confirmó que la cirugía había sido todo un éxito. No obstante, señaló que la recuperación sería algo tardada, aproximadamente de dos a tres meses.

El 10 de septiembre, el presentador de ‘Ventaneando’ fue dado de alta del nosocomio para seguir recuperándose en casa. Tan solo días después de esto, Kadri Paparazzi reportó que Daniel habría sido ingresado de urgencia en el Hospital Ángeles del Pedregal, con síntomas de fiebre.

“Daniel Bisogno está en la zona de urgencias, ya en terapia intensiva con muchos cuidados. Llegó desorientado y con fiebre en la madrugada, y temen que sea una complicación por una infección” Kadri Paparazzi

Daniel Bisogno / Instagram: @bisognodaniel

Te podría interesar: Daniel Bisogno: Su hermano confirma que el conductor está en terapia intensiva

Alex Bisogno aclara la situación de su hermano, Daniel

En una entrevista para ‘Venga la alegría’, Alex Bisogno confirmó que Daniel sí fue hospitalizado nuevamente y se encuentra en terapia intensiva. Sin embargo, dejó en claro que solo es por “precaución”, pues, al ser un “procedimiento delicado”, su hermano necesita chequeos constantes.

También resaltó que el también actor de teatro está bajo tratamiento médico, ya que se le detectó una bacteria que, si bien “crece en el estómago de cualquier persona”, podría afectar su recuperación.

“Afortunadamente, está bajo tratamiento y está tomando antibióticos. Tiene todo bajo control. Daniel tenía una fiebre, y había que atenderla y encontrar el porqué. Cosa que se hizo muy a tiempo porque, insisto, para una persona que acaba de salir de un procedimiento tan delicado, sí puede acarrear consecuencias graves. Está en terapia intensiva, pero por seguridad” Alex Bisogno

Alex Bisogno nos confirma que su hermano Daniel se encuentra estable y respondiendo favorablemente a los tratamientos; pide no hacer caso a los rumores en redes sociales. 😌😷✨🙌 #VLA



👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o 📲💻 pic.twitter.com/7v9Q5HHLF9 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 17, 2024

No te pierdas: Daniel Bisogno le dedica emotivas palabras a su madre e hija, tras su exitoso trasplante de hígado

Alex Bisogno afirma que Daniel ingresará al hospital constantemente

Alex resaltó que Daniel entró por su “propio pie” al hospital y no “por urgencia”, aclarando que esta no sería la última vez que se le vea a su hermano en la clínica.

“Existe la posibilidad de que Daniel tenga que regresar al hospital. No una, no dos, no tres, tal vez van a ser cuatro, cinco o seis. Cada semana tiene que ir, cada mes tiene que ir”, concluyó.

Mira: JLo y Ben Affleck sorprenden al mostrarse cariñosos en un desayuno familiar, ¿Habrá divorcio o recalentado?