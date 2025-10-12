¿Ángela Aguilar sí es argentina? Reviven polémica de la cantante mexicana tras partido México vs Argentina

Ángela Aguilar, una de las voces más jóvenes y prometedoras de la música regional mexicana, ha generado controversia en diversas ocasiones, pero pocas declaraciones han causado tanto revuelo como cuando afirmó sentirse “25% argentina”. Esta confesión, realizada en redes sociales durante el Mundial de fútbol de 2022, sorprendió a muchos seguidores que la identifican exclusivamente con la cultura mexicana. ¿Realmente tiene ascendencia argentina?

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Ángela Aguilar dijo que era 25% Argentina?

Fue en diciembre de 2022 que Ángela Aguilar causó revuelo en redes sociales tras una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que apoyaba a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar de aquel año.

Y es que a pesar de ser una representante reconocida del regional mexicano, sus palabras parecieron lastimar el espíritu “patriótico” de nuestro país. La hija de Pepe Aguilar, compartió el siguiente mensaje:

No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% argentina, 100% orgullosa. Hoy todos somos más celestes que el cielo. Ángela Aguilar en 2022

La ola de críticas y ‘hate’ no se hizo esperar, ya que la mayoría de fans, seguidores y detractores tomaron aquel comentario como una forma de dar la espalda al país que la ha visto crecer y que la apoyó desde inicios de su carrera.

Así fue como Ángela Aguilar se declaró 25% argentina / Instagram: @angela_aguilar_

¿Ángela Aguilar realmente tiene familia argentina?

Aunque gran parte del público la asocia con México, Ángela Aguilar no nació en territorio mexicano, sino en Los Ángeles, California, en el seno de una familia con profundas raíces en la música tradicional. Hija de Pepe Aguilar y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre (dos leyendas del regional mexicano), Ángela creció rodeada de mariachi, rancheras y jaripeos, pero también con influencias culturales de Estados Unidos, por haber crecido en un entorno bicultural.

Meses después de aquella declaración en las que se identificaba como 25% argentina, Ángela Aguilar habló con Mara Patricia Castañeda y ahí habló de sus ancestros:

Lo injusto no es que la gente sepa de dónde vengo, lo pueden googlear, lo verdaderamente injusto es que quiten el crédito de todo el trabajo que he hecho y la persona que soy, solamente por un comentario que hice de la selección, es fútbol. Ángela Aguilar

Pocos sabían hasta ese momento que la madre de Ángela, Aneliz Álvarez, tiene ascendencia argentina por parte de su madre, Eva Mendoza, quien nació en ese país sudamericano . Así, cuando Ángela mencionó ser “25% argentina”, hacía referencia a esta herencia familiar.

Desde temprana edad, la cantante ha dejado claro su amor y respeto por México, el país de sus padres y abuelos, y ha forjado una carrera en torno a la tradición musical mexicana.

¿México y Argentina tienen una rivalidad importante en el fútbol?

La polémica en torno a las raíces argentinas de Ángela Aguilar se da en un contexto específico deportivo. Y es que México y Argentina son dos países con una clara rivalidad deportiva, sobre todo en el fútbol.

En 2022 ambas selecciones coincidieron en el mundial, justo en la fase de grupos. Compartiendo lugar con Polonia y Arabia Saudita. En dicho mundial, Argentina venció a México 2-0, por lo que había una clara molestia respecto al país sudamericano.

La historia no para ahí, en el año 2010 también coincidieron en un mundial, en aquel lejano tiempo, se encontraron en una instancia final. México y Argentina jugaron en los octavos de final. El resultado fue un 3 a 1 favorable para los argentinos, siendo una daga más en el corazón de los mexicanos.

Es por esta razón que la rivalidad ha trascendido más allá de lo deportivo, y el comentario de Ángela Aguilar funcionó como un dardo más para el sentimiento nacional, generando un gran rechazo a las declaraciones hechas por la actual esposa de Christian Nodal.

