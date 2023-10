Ángela Aguilar habla de la polémica por sus raíces argentinas y considera “injusto” todo el hate que recibió

En el pasado mes de diciembre, cuando se celebró el Mundial de Qatar 2022, La selección argentina se llevó la copa del mundo y ante los ojos del mundo celebró su triunfo, una de las famosas que más festejó este momento fue Ángela Aguilar.

La cantante e hija de Pepé Águilar publicó en su Instagram que ella se autodefinía como 25% argentina, esto debido a que su abuela materna nació en Argentina.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, 25% Argentina, 100% orgullosa hoy, todos somos más celestes que el cielo”, escribió Ángela Aguilar, quien se sumó a los festejos.

Ángela Aguilar se volvió el objeto de memes por decir que era 25% argentina. / Instagram: @angela_aguilar

Sin embargo, el comentario desató un sinfín de críticas y burlas por parte de varios internautas que la atacaron por apoyar a la selección argentina y definirse de otra nacionalidad e incluso le pidieron dejara de lucrar con los mexicanos.

Tras varios meses de este momento, Ángela Aguilar se sinceró en entrevista con Mara Patricia Castañeda sobre lo mucho que le afectaron estos comentarios debido a que se metieron con su carrera y le quitaron el crédito a todo lo que ha logrado.

Ángela Aguilar nació en Estados Unidos pero es una de las representantes contemporáneas del regional mexicano, gracias a su familia / Instagram: @angela_aguilar_

“Lo injusto no es que la gente sepa de dónde vengo, lo pueden googlear, lo verdaderamente injusto es que quiten el crédito de todo el trabajo que he hecho y la persona que soy, solamente por un comentario que hice de la selección, es futbol ”, comentó Ángela Aguilar. Ángela Aguilar

“El tema de que mis hechos hablan más que mis palabras, yo no quiero ofender a nadie por decir de dónde vengo, todo habla más por mí que una foto donde celebré que ganó el equipo de mi abuela”, recalcó.

Ángela Aguilar lamentó que la gente se haya tomado tan personal este comentario e incluso invalidaran su amor por México, pues afirma que desde chiquita le gustaba cantar las rancheras.

“Yo soy orgullosamente mexicana, nací en Estados Unidos, soy mexicoamericana, mi abuela es Flor Silvestre y mi abuelo es Antonio Aguilar, me encantan las rancheras, me encanta México, me encanta cantar, me encanta mi carrera y que viva el futbol”, concluyó la intérprete que ha destacado entre las intérpretes del género regional mexicano.