Actor de La usurpadora reaparece en redes irreconocible tras años de alejarse de la TV ¿A qué se dedica?

Mario Carballido, actor y conductor mexicano reapareció en redes sociales tras varios años de ausencia de la televisión mexicana. Lo que más llamó la atención fue su irreconocible aspecto, así como su nuevo trabajo. ¿A qué se dedica?

Durante su trayectoria, Mario Carballido formó parte de diversos proyectos televisivos. Sobresalió en telenovelas como ‘La usurpadora’, ‘María la del barrio’ y ‘Al diablo con los guapos’. Además, se desempeñó como conductor en reconocidos programas de entretenimiento como ‘Hoy’, ‘Vida TV’ y ‘Reventón musical’.

Mario Carballido, así lucía en 2009 / Archivo TVNotas

Te puede interesar: Fue la actriz más importante de las telenovelas; ahora reaparece tras 14 años de retiro ¡Luce irreconocible!

¿Cómo luce Mario Carballido, actor de ‘La usurpadora’, tras años de ausencia de la TV?

A varios años de ausencia como galán de telenovelas, Mario Carballido reapareció en redes sociales, lo cual llamó la atención de internautas, dado que se mostró verdaderamente ¡irreconocible!

A través de TikTok, un hotel de Oaxaqueño publicó un video en el que se le ve a Mario en plena descripción de los beneficios de dicho lugar para el público. Sin embargo, el mensaje pasó desapercibido, ya que el video se llenó de comentarios con respecto a la apariencia del actor.

Mario Carballido causó revuelo de usuarios en redes sociales por su nueva apariencia. / TikTok: @riscalillo

Aunque Mario Carballido fue considerado como uno de los actores más atractivos de la televisión mexicana, en esta ocasión, causó total revuelo su nuevo aspecto. Algunos internautas puntualizaron que el famoso se nota “muy delgado”, así como “frágil”. Estos fueron algunos comentarios:

“Dijo Mario acabadillo”,

“Me regresé en chinita cuando dijo Mario Caramillo, me quedé boca abierta”,

“Pues ¿cuántos años tiene? Se ve bien diferente”,

“Mario ¿qué te pasó?”,

“¿Qué le pasó a Mario, si era todo un galán?”

“Acaso la gente no sabe que envejecemos”

“Sigue guapo, pero ya tiene mucho que no sale en la tele”.

Así reapareció Mario Carbadillo:

No te pierdas: Querida actriz fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo: ¿Cuál es su estado de salud?

¿A qué se dedica Mario Carbadillo, ex de Carmen Campuzano, y por qué se retiró de la televisión?

Hoy en día, Mario Carbadillo, ex de Carmen Campuzano, se dedica a impartir conferencias motivacionales centradas en comunicación, motivación y desarrollo personal, dirigidas tanto a jóvenes como a adultos.

De acuerdo con distintas entrevistas, decidió alejarse de la televisión en busca de una vida con mayor calidad y para librarse del permanente ojo público. Desde entonces, Carballido ha enfocado gran parte de su tiempo en el crecimiento personal.

Mario Carballido / Archivo TVNotas

Sin embargo, se especuló que su vida personal tuvo que ver con su retiro, dado que también enfrentó etapas difíciles, como su mediático matrimonio con la modelo Carmen Campuzano, el cual estuvo rodeado de polémicas durante años. Mientras Campuzano lo ha señalado por infidelidad, violencia y abandono, Carballido sostiene que las adicciones de la actriz jugaron un papel determinante en el deterioro de la relación.

Respecto a su retorno a la televisión, sus participaciones han sido ocasionales. Tras su separación de Campuzano, sus papeles disminuyeron, aunque llegó a aparecer en producciones como ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’ hasta aproximadamente 2018.

Mario Carballido con Liliana Amorós (izquierda) y con Carmen Campuzano (derecha) / Archivo TVNotas

Mira: Actriz y exestrella infantil sorprende con boda secreta lésbica ¡llevaba años con su novia!: Así fue su boda

¿Quién es Mario Carbadillo y cuál es su trayectoria?

Mario Carballido es un actor y conductor mexicano originario de Oaxaca de Juárez, con una carrera marcada tanto en la actuación como en la conducción televisiva. Actualmente tiene 55 años.

Pasó gran parte de su niñez y adolescencia en Guanajuato, antes de trasladarse a Guadalajara, donde estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posteriormente, se mudó a la Ciudad de México para formarse como actor en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), de donde egresó en 1992.

A lo largo de su carrera, participó en varias telenovelas de gran éxito como:

La usurpadora

María la del barrio

Al diablo con los Guapos

Caminos Cruzados

Cuando me enamoro

La temptestad

Además, se consolidó como conductor en programas de entretenimiento muy populares, entre ellos:



‘Hoy’

‘Vida TV’

‘Reventón Musical’

Y en teatro Mario Carballido estuvo en: