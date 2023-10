Sara Maldonado protagoniza la segunda temporada de la Lotería del crimen

Ayer por la noche se estrenó la segunda temporada de Lotería del crimen, donde Sara Maldonado es la protagonista. Fue una noche llena de suspenso debido a que la serie regresa con toda la Unidad de Investigación Criminal para hacerse cargo y llegar a la verdad de casos inusuales y misteriosos de México.

Este primer episodio se trató de que la UIC anda tras la pista de un temido criminal que ha sido buscado por años por la policía, sin tener éxito. Sin embargo, ahora los agentes Bruno Barraza y Ariel Aragón toman el caso y junto con la unidad logran lo que nadie había hecho.

Sara Maldonado, Claudio Lafarga,Lupita Sandoval, Arnoldo Picazzo, Angélica Lara, Jorge Fink, Alejandra Herrera, Tamara Niño de Rivera, Pakey Vázquez entre otros

/ Alejandro Isunza

Luego de la presentación, Sara Maldonado comentó que está muy agradecida con Azteca por traer a un director como Carlos Carrera a quién ya lo conocía de otros proyectos.

La actriz comentó que en la serie hay un capítulo sobre el acoso en internet. “Justo hay un capítulo donde hablamos de ese tema. De como las redes sociales te pueden poner en peligro con estos psicópatas que están buscando algún perfil. Afortunadamente yo nunca he estado en esa situación. Yo tengo los seguidores más amables del mundo me echan muchísimas porras. Uno que otro se tira su mala vibra, pero me defienden los otros”.

La serie La lotería del crimen anunció su segunda temporada protagonizada por Sara Maldonado y Claudio Lafarga. / Alejandro Isunza

Sara dijo que las mujeres pueden hacer todo y no limitarse por nada ni por nadie. “Las mujeres podemos hacer de todo, las mujeres somos capaces de hacer lo que queramos y lo que necesitamos es proponernos hacerlo ya sea policía, reporteras, directoras, lo que queramos hacer”.

