Muere actor de ‘El príncipe del rap en Bel-Air’ a los 42 años; ¿quién era Floyd Roger Myers Jr. y qué le pasó?

Los fans de la clásica serie ‘El príncipe del rap en Bel-Air’ se visten de luto ante la inesperada muerte de Floyd Roger Myers Jr., actor que interpretó a una versión más joven de Will Smith en el proyecto, a los 42 años. La noticia fue confirmada por su madre, Renee Trice. Esto es todo lo que sabe.

‘El príncipe del rap en Bel-Air’ / Redes sociales

¿De qué murió Floyd Roger Myers Jr., actor de ‘El príncipe del rap Bel-Air’?

La madre de Floyd Roger Myers Jr. contó al medio TMZ que su hijo murió durante la madrugada del pasado miércoles 29 de octubre, en su residencia en Maryland. La causa fue un infarto fulminante.

La señora mencionó que el actor había sufrido tres infartos en los últimos tres años, lo que habría empeorado su salud significativamente. También resaltó que había hablado con él, horas antes del deceso.

Si bien Floyd ya se había retirado de la actuación, sigue siendo muy recordado por su papel en ‘El príncipe del rap en Bel-Air’, por lo que su fallecimiento causó conmoción en redes sociales. Los fans no dudaron en lamentar la noticia y solidarizarse con la familia para que sobrelleven el duelo de la mejor manera posible.

Hasta el momento, ninguno de sus excompañeros de elenco se ha pronunciado ante su muerte. De igual forma, se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

Floyd Roger Myers Jr., actor conocido por su participación en ‘El príncipe del rap en Bel Air’ / Redes sociales

¿Quién era Floyd Roger Myers Jr., actor de ‘El príncipe del rap en Bel-Air’?

Floyd Roger Myers Jr. fue un actor infantil estadounidense, nacido en 1983. Tenía 42 años al momento de su muerte. Se hizo popular por interpretar a la versión más joven de Will Smith en la serie ‘El príncipe del rap en Bel-Air’, en 1992.

En ese mismo año, también apareció en la miniserie televisiva ‘The Jacksons: An American Dream’. Su última aparición en televisión fue en el 2000, en la serie ‘Young Americans’.

Tras retirarse de la actuación, se enfocó en sus estudios y, con el paso de los años, fundó una empresa de limpieza de conductos de aire y ventilación, llamada ‘Dr Duct’. También formó una organización sin fines de lucro enfocada en la salud mental de los hombres.

Se desconoce si estaba casado, pero se sabía que era padre de cuatro hijos. Sus allegados lo han descrito como una persona “noble” que siempre trató de ayudar a los demás.

Floyd Roger Myers Jr., actor conocido por su participación en ‘El príncipe del rap en Bel Air’ / Redes sociales

¿De qué trata ‘El príncipe del rap en Bel-Air’ y dónde verla?

‘El príncipe del rap en Bel-Air’ fue una serie de comedia estadounidense, protagonizada por Will Smith. Se estrenó en 1990 y cuenta la historia de Will, un chico que se muda a la casa de su opulenta familia en el barrio de Bel-Air, en Los Ángeles, para “aprender a comportarse”.

Duró seis temporadas y se considera un clásico de la televisión. También contó con estrellas invitadas como Oprah y Chris Rock. Se transmitió en diversas partes del mundo, incluyendo México.

Actualmente, se encuentra disponible en las plataformas de Netflix, Prime Video y HBO MAX. Los protagonistas se reunieron hace algunos años, con el objetivo de celebrar el 30 aniversario del estreno. El hoy occiso Floyd Roger Myers Jr. no estuvo presente.

