La casa de los famosos México: Adrián Di Monte no boicoteó la entrada de Sandra Itzel, hay un poderoso motivo

La semana pasada, Adrián Di Monte (34 años) fue revelado como el noveno habitante de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’. Su incorporación trajo fuertes críticas, pues la gente no lo ve con buenos ojos tras su separación de Sandra Itzel. Recordemos que ella lo señaló de maltratarla física y psicológicamente.

Platicamos con el actor Di Monte y nos reveló su sentir. “Hay mucha gente que me tiene hate, pero son más los buenos que los malos. Estoy muy emocionado, contento y nervioso. Es un proyecto muy importante. En sus 2 anteriores temporadas ha sido el programa de mayor rating de la televisión hispana”.

“Me habían invitado desde la primera temporada, pero no se había podido, porque estaba trabajando en otro país. En la segunda temporada, igual. Ahora se dieron los tiempos y acepté, porque mi esposa y su familia son súper fans del reality. Es una oportunidad para que el público conozca realmente cómo soy”, expresó.

¿Qué dice Adrián Di Monte ante las críticas por entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’?

“No voy a mentir. Claramente me afecta mucho la ‘funa’ pública. Se han dicho cosas muy feas sobre mí. También atacan a quienes amo, en especial a mi esposa. A ella le ha tocado gacho estos meses. Se han dicho cosas muy feas que son falsas”, narró.

“A mí no me bajaron un pelo de todo, pero entiendo que cuando una historia se cuenta mal y hay intención de dañar, pues las cosas pasan así. No culpo al público. Ellos tienen la información que se les dio. Yo siempre he estado callado. Soy un caballero”. Adrián Di Monte

En cuanto al rumor de que su ex, Sandra Itzel, no pudo entrar a La casa de los famosos México 2025 por culpa de él, aclaró: “Lo que pasó con ella es uno de los capítulos más oscuros de mi vida, uno de los más dolorosos. Me lastima hablar del tema, pero jamás en la vida movería un dedo para negarle el pan o la comida a nadie. Precisamente porque yo he sufrido en carne propia durante estos 2 años de polémica. Se me han caído proyectos y contratos por una historia mal contada. Yo soy migrante y sé lo difícil que es encontrar chamba en México. Además, no tengo el poder para ponerle el pie a nadie”.

Al respecto, Sandra Itzel nos dijo que no podían estar juntos en el reality debido a la orden de restricción que mantienen.

“Por las cuestiones legales que enfrentamos, él no se puede acercar a mí. Hubiera sido imposible que eso sucediera”. Sandra Itzel

¿Por qué Adrián Di Monte aceptó entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’?

“Siempre que he ganado (en algún reality), agarro una porción del dinero y ayudo a los niños con cáncer. Es algo que he hecho siempre y lo pueden comprobar. Es una tradición que tengo con Julio Camejo desde que estuvimos en Reto 4 elementos”, puntualizó.

Así planea jugar para llegar a la final: “Mi estrategia es ser yo. Soy un hombre juguetón y con humor negro. Me encanta hacer el café y contar anécdotas cagadas mías (ríe). Me burlo de mí. También haré mucho ejercicio”, dijo Adrián Di Monte, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025'.

Adrián Di Monte “Nunca estaría dispuesto a todo por ganar un premio. Eso incluye ser desleal, faltar al respeto o hacer cosas que vayan en contra de mis principios. Solo haré lo que esté dentro de mis valores y educación. No hay que pisotear a ninguna persona, ni tampoco hablar mal de alguien para obtener foco de algo”

Reveló que Nuja Amar (esposa de Adrián Di Monte) fue quien lo convenció de aceptar el proyecto: “Mi esposa me dijo: ‘Estaría chido que entraras’, y le respondí: ‘Amor, no me quiero separar de ti’. Ella contestó: ‘Necesitas entrar para que la gente conozca más de ti’. Será complicado, porque estamos pegados todo el día. Disfrutamos estar juntos”.

“Estamos muy contentos de habernos casado, aunque siento que no es lo mismo de cuando éramos novios. A veces pasan cosas por primera vez estando casados, y ella me dice: ‘Recuerda que ya soy tu esposa’ (ríe). Es bonito compartir la cama o tomar el café como esposos”, concluyó.

¿Quién es Adrián Di Monte, participante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2025’?

Adrián Di Monte es un actor y modelo

Debutó en 2010 en la telenovela Eva Luna. Le siguieron: Aurora (2010), Rosario (2013) ¿Quién es quién? (2015), La doble vida de Estela Carrillo (2017), La madrastra (2022) y El maleficio (2023).

Lo hemos visto en varios realities, entre ellos: Bailando por un sueño (2017), Reto 4 elementos (2018), Inseparables: Amor al límite (2022), La isla: Desafío extremo (2024, ganador) y ahora estará en La casa de los famosos México 2025 (tercera temporada).

Cuenta con 813 mil seguidores en Instagram, 63 mil en X y 52 mil en TikTok.

Así fue la historia de amor entre Adrián Di Monte y Nuja Amar

El romance comenzó en 2024, poco tiempo después de que él se divorciara de Sandra Itzel.

Di Monte le propuso matrimonio a la empresaria durante un viaje por Europa. El 31 de marzo de 2025 lo hicieron oficial en redes sociales.

A mediados de julio, Adrián sorprendió a la prensa y a sus fans, al hacer público que se casaron por lo civil en un evento privado en Miami.

Tienen planes de celebrar una ceremonia religiosa pronto.

¿Cómo fue la relación entre Adrián Di Monte y Sandra Itzel?

Se conocieron en 2013 y pronto iniciaron su noviazgo. En 2015 se comprometieron y casaron.Parecía que todo iba bien, pero en 2021 anunciaron su separación.

En 2022 se dieron una oportunidad, incluso participaron en Inseparables.

En 2023 la actriz acusó al actor de violencia física y psicológica e infidelidad. En 2024 de acoso.

El actor negó las acusaciones y reveló que la relación fue tormentosa.El proceso de divorcio fue largo, pues concluyó hasta 2024.

