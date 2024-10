Actriz pierde la vida a pocos días de sufrir una grave caída en su domicilio

La presentadora española Mayra Gómez Kemp, conocida por conducir el mítico programa ‘Un, dos, tres...responde otra vez’, ha fallecido a los 76 años. La noticia de su muerte, confirmada este domingo 13 de octubre, ha generado una gran conmoción.

La presentadora sufrió una aparatosa caída en su domicilio hace unas semanas, tras la cual permaneció más de 20 horas en el suelo sin poder pedir ayuda. Afortunadamente, una vecina, alertada por su ausencia, se acercó a su vivienda y dio la alarma.

“Gracias a una vecina que me echó de menos, me llamó por teléfono y como no respondí, se acercó a mi puerta y pidió ayuda”, relató Mayra, sobre el momento en el que fue encontrada.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a Mayra Gómez Kemp al hospital. A pesar de recibir el alta médica, su estado de salud se deterioró rápidamente, llevándola al fallecimiento.

“Me encuentro un poco mejor, todavía dolorida del cuerpo, pero estoy bien. No tengo nada roto. Es un milagro”, confesó la presentadora al programa Y ahora, Sonsoles de Antena 3 antes de su muerte.

Se sabe que los restos de la querida presentadora se encuentran actualmente en el Anatómico Forense, donde se llevarán a cabo los trámites correspondientes antes de que sean entregados a sus familiares, según el medio Vanitatis, un medio de Madrid, España.

In Memoriam Mayra Gómez Kemp (14/02/1948 - 13/10/2024) Cantante del trío Acuario, actriz y presentadora del programa de televisión 1,2,3... responda otra vez. pic.twitter.com/hd6Y0QHNeJ — Francesc Sirvent (@wwwmundo007com) October 13, 2024

¿Quién fue Mayra Gómez Kemp?

Mayra Gómez Kemp fue una destacada presentadora de televisión y actriz hispano-cubana que dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Nacida en La Habana en 1948, su familia se exilió a Estados Unidos tras la Revolución Cubana. Tras formarse en periodismo, llegó a España donde comenzó su carrera televisiva.

Su gran salto a la fama lo dio como presentadora del mítico concurso televisivo “Un, dos, tres...”. Su carisma, simpatía y profesionalidad la convirtieron en el rostro más querido del programa, acompañando a varias generaciones de espectadores. Su frase icónica "¿Y hasta aquí puedo leer?” se convirtió en un emblema de la televisión española.

Además de su faceta como presentadora, Mayra Gómez Kemp demostró su versatilidad artística. Participó en diversas películas y series de televisión, y formó parte del grupo musical Trío Acuario junto a otras excompañeras de “Un, dos, tres...”. Su talento y belleza la convirtieron en una figura muy popular en los medios de comunicación.

Algunas de las películas más destacadas en las que participó Mayra Gómez Kemp son: ‘Donde hay patrón...’ (1978): Una comedia española en la que interpretó a Martirio. ‘La venganza de Tartu’ (1966): Una película de terror español donde tuvo un papel secundario. ‘Carmina o revienta’ (2012): En esta comedia hizo un cameo interpretándose a sí misma

La salud de Mayra Gómez Kemp se vio afectada por múltiples episodios de cáncer. En 2009, le diagnosticaron un cáncer de lengua que afectó su habla. En 2012, la enfermedad regresó, esta vez afectando su laringe. En 2018, tuvo un tercer diagnóstico, con el cáncer localizado en la garganta. A pesar de recibir tratamiento, las secuelas de estas enfermedades la obligaron a retirarse de la vida pública en abril de 2024.