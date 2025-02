Sobrina de Maribel Guardia revela cómo el hijo de Ime Tuñón la encontró con dos hombres en la cama

La batalla legal y mediática entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la custodia del hijo del fallecido Julián Figueroa, está lejos de terminar.

A esta historia se ha sumado un nuevo testimonio que ha generado controversia. En entrevista con ‘Ventaneando’, la joven Maribel García, sobrina de la actriz, dio detalles sobre la situación que se vive en casa de su tía y reveló impactantes declaraciones sobre el comportamiento de Imelda Tuñón como madre.

Sobrina de Maribel Guardia revela cómo vive la actriz luego del pleito legal

Maribel García, quien ha vivido durante 11 años con su tía, aseguró que el ambiente dentro del hogar es triste y agotador debido al escándalo que ha rodeado el caso de la custodia del menor.

“Los veo cansados, los veo tristes, porque mi tía nunca se ha metido en escándalos, ella solo ha querido ayudarla (a Ime) y se le dieron oportunidades”, explicó, respaldando la versión que la famosa dio ante los medios de comunicación y las autoridades.

Maribel Guardia y Imelda Garza están en una disputa legal / Instagram

Además, detalló que en la casa, tanto Maribel Guardia como Marco Chacón y el personal de apoyo, se encargan de las tareas diarias del niño, asegurando que no le falte nada.

Sobrina de Maribel Guardia señala que Ime Tuñón no es buena mamá

Maribel García mencionó que Imelda no asumía su papel de madre, ya que constantemente dejaba de lado sus responsabilidades.

“Cuando se es mamá, es un trabajo de 24/7. Tienes que hacer las tareas con el niño. Llevarlo a la escuela, a natación… Son cosas que mi tía hace y que hacemos en equipo”, afirmó.

Incluso recordó que en un evento importante en la vida de José Julián, su graduación de Tae Kwon Do, Imelda no estuvo presente, tal y como lo contó Maribel hace unos días en un encuentro con la prensa: “Nosotras nos preguntamos: ‘¿e Imelda dónde está?’. Como mamá no se te pueden olvidar esas cosas”, señaló.

Imelda Tuñón no sería una mamá responsable / Redes sociales

También indicó que, a pesar de que Maribel Guardia y Marco Chacón le ofrecieron ayuda a Imelda para dejar sus adicciones, esta nunca quiso aceptarla.

“Julián siempre intentó cambiar por su hijo, pero Imelda tomaba cuando él salía de rehabilitación. Creo que una pareja influye mucho en tu vida, tiene que apoyarte. En casa no había una gota de alcohol, pero ella sí tomaba y hacía cosas”, acusó.

El día en que el hijo de Ime Tuñón encontró a su madre con dos hombres

Uno de los momentos más polémicos que narró Maribel García fue cuando el hijo de Ime Tuñón y Julián Figueroa encontró a dos hombres en la cama de su madre.

Según su testimonio, Imelda le pidió ayuda para encubrir la situación, luego de haber dejado a dos hombres en su habitación tras una noche de fiesta.

“Imelda me llamó y me dijo: ‘Mari, por favor hazme el paro, porque un amigo estaba muy borracho, lo dejamos en mi cuarto y Marco está enojado. Si puedes subir a despertarlo para que se vaya’”, relató.

Maribel García señaló que se sorprendió por la situación, ya que su pequeño sobrino dormía en el cuarto de enfrente y terminó dándose cuenta de lo ocurrido.

“El niño fue a despedirse de su mamá. Abrió la puerta y vio la escena. Luego la cerró y dijo: ‘Qué rara es mi mamá’", contó.

La situación se tornó aún más escandalosa cuando uno de los hombres salió corriendo y se cayó por las escaleras, lo que generó revuelo entre los vecinos. “El chico se cayó y todos en el vecindario comenzaron a preguntarle qué pasaba, y él solo respondía: ‘A mí me invitó Imelda’”, recordó la sobrina de Maribel Guardia.

Finalmente, Maribel García expresó su preocupación por la seguridad de su sobrino, asegurando que Imelda Tuñón no se ha recuperado y que la familia teme que el niño corra peligro si queda bajo su custodia.