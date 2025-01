Imelda Tuñón reaparece en redes con un inquietante mensaje en pleno pleito legal con Maribel Guardia

Maribel Guardia atraviesa un momento difícil en su vida familiar tras presentar una denuncia contra su nuera, Imelda Tuñón, con el afán de defender la integridad de su nieto, hijo de Imelda Tuñón.

En la supuesta denuncia presentada por la madre del fallecido Julián Figueroa, se señalaría a Imelda de desatender a su hijo, además de ausentarse durante varios días de la casa que compartía con Maribel, sin informar su paradero y en medio de excesos. Además, la mamá de Julián Figueroa habría señalado que la madre de su nieto regresaría a casa en estado inconveniente por la bebida.

Todo esto no ha sido confirmado por Maribel Guardia, por lo que se mantiene en calidad de rumor. Lo que sí publicó ella fue un comunicado en el que aseguró que su única motivación al interponer la denuncia es la protección de su nieto, sin querer dañar la imagen de Imelda.

La Fiscalía decidió entregar al niño a Maribel Guardia, quien se lo llevó después de que el menor pasara la noche en el DIF.

Imelda Tuñón lanza mensaje en medio de la denuncia / Redes sociales

Maribel Guardia aclaró que su nieto se encuentra bajo su cuidado, pero solo de manera temporal por un período de diez días mientras se llevan a cabo las investigaciones. En su declaración, destacó que no tiene intención de alejar al niño de su madre, Imelda, ni de remplazar a su hijo con su nieto, como se ha especulado.

“Ayer fue un día de muchas emociones. Después de presentarme en la tarde ante las autoridades (La Fiscalía de defensa de los niños y el DIF), terminamos a las cinco de la mañana de hoy. Por razones obvias, permanecimos en un recinto distinto a la familia materna de mi nieto. Los especialistas en este tipo de investigaciones, al terminar de analizar a todas las partes, nos informaron que se determinó que el niño debe quedarse de manera temporal (por 10 días conmigo), solo mientras se lleva a cabo la investigación”, explicó la actriz.

Imelda Tuñón acusa a Maribel Guardia y a Marco Chacón de querer quitarle a su hijo

Por su parte, Imelda Tuñón ha negado las acusaciones y sostiene que tanto Maribel Guardia como Marco Chacón buscan arrebatarle a su hijo. Según su versión, esto se debe a su decisión de independizarse, lo que no fue del agrado de la familia paterna, y afirmó que este acto sería una represalia por haber revelado a la actriz costarricense que su esposo la engañaba con otra mujer.

La joven ha dado varias entrevistas en las cuales ha compartido su dolor y ha expresado que desea estar con su hijo. Hace unos días Imelda Tuñón acudió a la Secretaría de la mujer para levantar una denuncia formal contra Maribel Guardia.

“Acabo de salir de la Secretaría de la Mujer, y la psicóloga me recomendó que, por hoy, me tome un descanso de todo este asunto. Me la estoy pasando muy mal. Estoy muy triste porque, en este momento, no tengo a mi hijo conmigo. Presentaré todas las pruebas pertinentes para demostrar mi inocencia y también daré mi versión de los hechos”, dijo a los medios.

Imelda Tuñón comparte mensaje desesperado en redes

Tras darse a conocer que Imelda Tuñón habría sufridó un fuerte accidente de auto por manejar en estado inconveniente, ahora regresa a redes y lanza un mensaje que demostraría el difícil momento que atraviesa en medio del pleito con Maribel Guardia.

Imelda Tuñón compartió en su stories de Instagram el mensaje: “Crying out of frustration is real” (Llorar de frustración es real). Mensaje que comparte en medio de la lucha por recuperar a su pequeño.

